Serge — це чат-інтерфейс з відкритим кодом для локального запуску мовних моделей сімейства LLaMA через llama.cpp, з першокласною підтримкою Alpaca, Vicuna, GPT4All та інших доопрацювань спільноти. Він об'єднує веб-інтерфейс SvelteKit, бекенд FastAPI та реєстр моделей на базі Redis в одному контейнері, щоб ви могли завантажувати моделі GGUF, керувати чат-сесіями та налаштовувати параметри висновку без підключення кількох сервісів.

Самостійний хостинг Serge зберігає кожен запит і відповідь на вашому VPS — без зовнішнього API, телеметрії та оплати за токен. Висновок лише на CPU працює одразу, що робить його практичним способом запуску приватних LLM без оплати часу GPU в хмарі або реєстрації в сторонньому сервісі ШІ.