Vitess – це система кластеризації баз даних з відкритим кодом, створена для горизонтального масштабування MySQL. Спочатку розроблена YouTube для обробки мільярдів запитів на день, вона забезпечує автоматичне шардінгування, інтелектуальну маршрутизацію запитів та пулінг з'єднань поверх стандартних екземплярів MySQL без необхідності змін на рівні застосунку.

Самостійний хостинг Vitess на VPS надає вам інфраструктуру масштабування баз даних рівня YouTube для високонавантажених застосунків. Вона обробляє мультиплексування з'єднань для зменшення навантаження на базу даних, підтримує онлайн-зміни схеми без простоїв та надає уніфікований інтерфейс запитів для кількох шардів, який виглядає як єдина база даних для вашого застосунку.