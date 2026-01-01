Розгорніть Vitess в один клік.
Система кластеризації баз даних для горизонтального масштабування MySQL з автоматичним шардингом, пулом з'єднань та маршрутизацією запитів.
Виберіть тариф VPS для Vitess
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Vitess
Vitess – це система кластеризації баз даних з відкритим кодом, створена для горизонтального масштабування MySQL. Спочатку розроблена YouTube для обробки мільярдів запитів на день, вона забезпечує автоматичне шардінгування, інтелектуальну маршрутизацію запитів та пулінг з'єднань поверх стандартних екземплярів MySQL без необхідності змін на рівні застосунку.
Самостійний хостинг Vitess на VPS надає вам інфраструктуру масштабування баз даних рівня YouTube для високонавантажених застосунків. Вона обробляє мультиплексування з'єднань для зменшення навантаження на базу даних, підтримує онлайн-зміни схеми без простоїв та надає уніфікований інтерфейс запитів для кількох шардів, який виглядає як єдина база даних для вашого застосунку.
Ключові характеристики Vitess
Горизонтальне шардування
Автоматично розподіляйте дані між кількома екземплярами MySQL, щоб масштабувати пропускну здатність запису за межі можливостей одного сервера.
Пул з'єднань
Vitess мультиплексує тисячі з'єднань застосунків у невеликий пул з'єднань MySQL, різко зменшуючи навантаження на сервер бази даних.
Онлайнові зміни схем
Змінюйте схеми таблиць на великих наборах даних без блокування або простоїв, використовуючи кероване онлайн-виконання DDL Vitess.
Маршрутизація запитів
Запити автоматично маршрутизуються до правильного шарду на основі ключа шардування, прозоро для рівня застосунків.
MySQL сумісний
Застосунки підключаються до Vitess, використовуючи стандартні драйвери та протоколи MySQL, без необхідності змінювати код.
Чому варто запускати Vitess у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.