Встановіть Neo4j в один клік.
Провідна у світі графова база даних з відкритим вихідним кодом, створена для зберігання та запитів глибоко пов'язаних даних у великих масштабах.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Neo4j
Neo4j — це найбільш поширена у світі графова база даних, яка зберігає дані у вигляді вузлів і зв'язків, а не рядків і таблиць. Ця нативна графова модель робить її надзвичайно швидкою для обходу зв'язків — незалежно від того, чи шукаєте ви найкоротший шлях між двома людьми, виявляєте шахрайські схеми або генеруєте рекомендації щодо продуктів — без дорогих об'єднань, які уповільнюють реляційні бази даних при роботі з пов'язаними даними.
Самостійне розміщення Neo4j на власному VPS дає вам повний контроль над моделлю даних, конфігурацією пам'яті та дозволами доступу. Ви уникаєте хмарних комісій за кожен запит, зберігаючи при цьому конфіденційні дані про зв'язки — такі як мережі користувачів, графи транзакцій та організаційні ієрархії — повністю на інфраструктурі, яку ви контролюєте.
Ключові характеристики Neo4j
Нативне графове сховище
Дані фізично зберігаються як вузли та зв'язки, тому обхід графа виконується за постійний час незалежно від загального розміру набору даних — те, з чим реляційні бази даних не можуть зрівнятися.
Мова запитів Cypher
Cypher — це виразна мова запитів для зіставлення зразків, спеціально розроблена для графів, що дозволяє описувати складні запити зв'язків зрозумілим, SQL-подібним синтаксисом.
Вбудований інтерфейс користувача браузера
Neo4j Browser надає інтерактивний візуальний інтерфейс для написання запитів, дослідження вашого графа та відображення результатів у вигляді інтерактивних діаграм вузлів-зв'язків.
ACID транзакції
Повна відповідність ACID забезпечує узгодженість і довговічність даних, роблячи Neo4j придатним для виробничих навантажень, де коректність є безкомпромісною.
REST і Bolt APIs
Бінарний протокол Bolt та HTTP REST API дозволяють будь-якій програмі підключатися до Neo4j за допомогою офіційних драйверів, доступних для Python, Java, JavaScript, Go, .NET та інших.
Алгоритми графів
Бібліотека графової науки про дані надає понад 65 алгоритмів — PageRank, виявлення спільнот, пошук шляху — які працюють безпосередньо на вашому графі без експорту даних.
Чому варто запускати Neo4j у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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