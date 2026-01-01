Neo4j — це найбільш поширена у світі графова база даних, яка зберігає дані у вигляді вузлів і зв'язків, а не рядків і таблиць. Ця нативна графова модель робить її надзвичайно швидкою для обходу зв'язків — незалежно від того, чи шукаєте ви найкоротший шлях між двома людьми, виявляєте шахрайські схеми або генеруєте рекомендації щодо продуктів — без дорогих об'єднань, які уповільнюють реляційні бази даних при роботі з пов'язаними даними.

Самостійне розміщення Neo4j на власному VPS дає вам повний контроль над моделлю даних, конфігурацією пам'яті та дозволами доступу. Ви уникаєте хмарних комісій за кожен запит, зберігаючи при цьому конфіденційні дані про зв'язки — такі як мережі користувачів, графи транзакцій та організаційні ієрархії — повністю на інфраструктурі, яку ви контролюєте.