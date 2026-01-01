Знижка до 68% на Neo4j

Встановіть Neo4j в один клік.

Провідна у світі графова база даних з відкритим вихідним кодом, створена для зберігання та запитів глибоко пов'язаних даних у великих масштабах.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановіть Neo4j в один клік.

Виберіть тариф VPS для Neo4j

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Neo4j

Neo4j — це найбільш поширена у світі графова база даних, яка зберігає дані у вигляді вузлів і зв'язків, а не рядків і таблиць. Ця нативна графова модель робить її надзвичайно швидкою для обходу зв'язків — незалежно від того, чи шукаєте ви найкоротший шлях між двома людьми, виявляєте шахрайські схеми або генеруєте рекомендації щодо продуктів — без дорогих об'єднань, які уповільнюють реляційні бази даних при роботі з пов'язаними даними.

Самостійне розміщення Neo4j на власному VPS дає вам повний контроль над моделлю даних, конфігурацією пам'яті та дозволами доступу. Ви уникаєте хмарних комісій за кожен запит, зберігаючи при цьому конфіденційні дані про зв'язки — такі як мережі користувачів, графи транзакцій та організаційні ієрархії — повністю на інфраструктурі, яку ви контролюєте.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Neo4j

Нативне графове сховище

Дані фізично зберігаються як вузли та зв'язки, тому обхід графа виконується за постійний час незалежно від загального розміру набору даних — те, з чим реляційні бази даних не можуть зрівнятися.

Мова запитів Cypher

Cypher — це виразна мова запитів для зіставлення зразків, спеціально розроблена для графів, що дозволяє описувати складні запити зв'язків зрозумілим, SQL-подібним синтаксисом.

Вбудований інтерфейс користувача браузера

Neo4j Browser надає інтерактивний візуальний інтерфейс для написання запитів, дослідження вашого графа та відображення результатів у вигляді інтерактивних діаграм вузлів-зв'язків.

ACID транзакції

Повна відповідність ACID забезпечує узгодженість і довговічність даних, роблячи Neo4j придатним для виробничих навантажень, де коректність є безкомпромісною.

REST і Bolt APIs

Бінарний протокол Bolt та HTTP REST API дозволяють будь-якій програмі підключатися до Neo4j за допомогою офіційних драйверів, доступних для Python, Java, JavaScript, Go, .NET та інших.

Алгоритми графів

Бібліотека графової науки про дані надає понад 65 алгоритмів — PageRank, виявлення спільнот, пошук шляху — які працюють безпосередньо на вашому графі без експорту даних.

Чому варто запускати Neo4j у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

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Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

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Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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