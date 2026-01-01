Знижка до 68% на SurrealDB

Розгорнути SurrealDB: встановлення в один клік.

Багатомодельна база даних, що поєднує документні, графові, реляційні, часові, геопросторові та векторні дані за допомогою єдиної SQL-подібної мови запитів.

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VPS на основі ШІ
299/міс.
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Розгорнути SurrealDB: встановлення в один клік.

Виберіть тариф VPS для SurrealDB

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою SurrealDB

SurrealDB — це сучасна мультимодельна база даних, написана на Rust, яка об'єднує документні, графові, реляційні, часові, геопросторові та векторні дані в єдиний рушій, доступ до якого здійснюється через SurrealQL — SQL-подібну мову запитів, розроблену для девелоперів, які прагнуть гнучкості, не використовуючи багато спеціалізованих баз даних. Завдяки вбудованій підтримці живих запитів у реальному часі, дозволів на рівні рядків та автентифікації, інтегрованій у саму базу даних, SurrealDB може слугувати як базою даних, так і backend-as-a-service для веб- та мобільних застосунків.

Самостійне розміщення SurrealDB на вашому VPS надає девелоперам та невеликим командам потужну мультимодельну базу даних без оплати за запит, як у SurrealDB Cloud. Архітектура з одним бінарним файлом спрощує розгортання та експлуатацію порівняно з використанням окремих баз даних для документних, графових та часових навантажень.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики SurrealDB

Багатомодельні типи даних

Зберігайте документи, графіки, реляційні рядки, часові ряди, геопросторові дані та вектори в одній базі даних без окремих сервісів для кожної моделі.

Мова запитів SurrealQL

SQL-подібна мова запитів з розширеннями для обходу графів, векторного пошуку, геопросторових операторів та обчислюваних полів, вбудованих у схему.

Запити в реальному часі

Підпишіться на результати запитів у реальному часі через WebSocket для оновлень інтерфейсу користувача в реальному часі без опитування або інфраструктури зовнішньої шини подій.

Безпека на рівні рядків

Гранульовані дозволи, вбудовані в схему, дозволяють безпечно надавати доступ до бази даних безпосередньо веб- та мобільним клієнтам без проміжного шару API.

Вбудована автентифікація

Вбудована автентифікація на основі користувачів, областей видимості та JWT робить SurrealDB придатним для використання як бекенд-як-послуга для прототипних застосунків.

Множинні інтерфейси запитів

Запит через HTTP REST, WebSocket, нативні клієнтські бібліотеки для JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET та PHP — або безпосередньо через SurrealQL CLI.

Чому варто запускати SurrealDB у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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