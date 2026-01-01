Розгорнути SurrealDB: встановлення в один клік.
Багатомодельна база даних, що поєднує документні, графові, реляційні, часові, геопросторові та векторні дані за допомогою єдиної SQL-подібної мови запитів.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою SurrealDB
SurrealDB — це сучасна мультимодельна база даних, написана на Rust, яка об'єднує документні, графові, реляційні, часові, геопросторові та векторні дані в єдиний рушій, доступ до якого здійснюється через SurrealQL — SQL-подібну мову запитів, розроблену для девелоперів, які прагнуть гнучкості, не використовуючи багато спеціалізованих баз даних. Завдяки вбудованій підтримці живих запитів у реальному часі, дозволів на рівні рядків та автентифікації, інтегрованій у саму базу даних, SurrealDB може слугувати як базою даних, так і backend-as-a-service для веб- та мобільних застосунків.
Самостійне розміщення SurrealDB на вашому VPS надає девелоперам та невеликим командам потужну мультимодельну базу даних без оплати за запит, як у SurrealDB Cloud. Архітектура з одним бінарним файлом спрощує розгортання та експлуатацію порівняно з використанням окремих баз даних для документних, графових та часових навантажень.
Ключові характеристики SurrealDB
Багатомодельні типи даних
Зберігайте документи, графіки, реляційні рядки, часові ряди, геопросторові дані та вектори в одній базі даних без окремих сервісів для кожної моделі.
Мова запитів SurrealQL
SQL-подібна мова запитів з розширеннями для обходу графів, векторного пошуку, геопросторових операторів та обчислюваних полів, вбудованих у схему.
Запити в реальному часі
Підпишіться на результати запитів у реальному часі через WebSocket для оновлень інтерфейсу користувача в реальному часі без опитування або інфраструктури зовнішньої шини подій.
Безпека на рівні рядків
Гранульовані дозволи, вбудовані в схему, дозволяють безпечно надавати доступ до бази даних безпосередньо веб- та мобільним клієнтам без проміжного шару API.
Вбудована автентифікація
Вбудована автентифікація на основі користувачів, областей видимості та JWT робить SurrealDB придатним для використання як бекенд-як-послуга для прототипних застосунків.
Множинні інтерфейси запитів
Запит через HTTP REST, WebSocket, нативні клієнтські бібліотеки для JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET та PHP — або безпосередньо через SurrealQL CLI.
Чому варто запускати SurrealDB у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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