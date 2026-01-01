SurrealDB — це сучасна мультимодельна база даних, написана на Rust, яка об'єднує документні, графові, реляційні, часові, геопросторові та векторні дані в єдиний рушій, доступ до якого здійснюється через SurrealQL — SQL-подібну мову запитів, розроблену для девелоперів, які прагнуть гнучкості, не використовуючи багато спеціалізованих баз даних. Завдяки вбудованій підтримці живих запитів у реальному часі, дозволів на рівні рядків та автентифікації, інтегрованій у саму базу даних, SurrealDB може слугувати як базою даних, так і backend-as-a-service для веб- та мобільних застосунків.

Самостійне розміщення SurrealDB на вашому VPS надає девелоперам та невеликим командам потужну мультимодельну базу даних без оплати за запит, як у SurrealDB Cloud. Архітектура з одним бінарним файлом спрощує розгортання та експлуатацію порівняно з використанням окремих баз даних для документних, графових та часових навантажень.