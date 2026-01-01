Знижка до 68% на InsForge

Розгорнути InsForge в один клік.

Бекенд-платформа з відкритим кодом для агентів кодування ШІ, що об'єднує автентифікацію, Postgres, сховище та периферійні функції.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути InsForge в один клік.

Виберіть тариф VPS для InsForge

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою InsForge

InsForge — це відкрита, універсальна бекенд-платформа, розроблена для агентного кодування. Вона об'єднує будівельні блоки, необхідні сучасним застосункам — автентифікацію, базу даних PostgreSQL з REST та API реального часу, S3-сумісне файлове сховище, шлюз моделі LLM та периферійні функції на базі Deno — за єдиним адміністративним інтерфейсом та сервером MCP, якими агенти ШІ-кодування можуть керувати програмно.

Самостійне розміщення InsForge на власному VPS зберігає облікові записи користувачів, дані застосунків та завантажені файли під вашим повним контролем, без ціноутворення за проєкт, без обмежень використання та без прив'язки до постачальника. Вбудований сервер MCP дозволяє агентам кодування, таким як Claude та Cursor, надавати таблиці, налаштовувати автентифікацію, розгортати функції та керувати сховищем безпосередньо з вашого редактора.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики InsForge

Вбудований агент ШІ

Комплектний MCP-сервер пропонує автентифікацію, базу даних, сховище та функції як інструменти, які агенти ШІ-кодування можуть викликати безпосередньо під час створення вашого застосунку.

PostgreSQL з автоматичним API

Вбудований PostgREST миттєво перетворює вашу схему на версійний REST API з безпекою на рівні рядків, тому ви розгортаєте кінцеві точки без написання шаблонного коду.

Вбудована автентифікація

Автентифікація за допомогою електронної пошти та пароля, а також постачальники OAuth (Google, GitHub, Discord та інші) готові до інтеграції у ваш клієнт за допомогою одного виклику SDK.

Функції Edge на Deno

Пишіть безсерверні функції TypeScript, які виконуються в ізольованому середовищі виконання Deno з прямим доступом до бази даних та рівня зберігання.

S3-сумісне сховище

Завантажуйте, надавайте доступ та керуйте дозволами файлів через шар зберігання, сумісний з S3, який працює локально на диску або з будь-яким S3-сховищем.

Уніфікований шлюз моделей

Шлюз, сумісний з OpenAI, дозволяє вашому застосунку викликати кількох постачальників LLM через єдиний API-інтерфейс, з централізованим відстеженням використання та ротацією ключів.

Чому варто запускати InsForge у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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