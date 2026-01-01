Розгорнути InsForge в один клік.
Бекенд-платформа з відкритим кодом для агентів кодування ШІ, що об'єднує автентифікацію, Postgres, сховище та периферійні функції.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою InsForge
InsForge — це відкрита, універсальна бекенд-платформа, розроблена для агентного кодування. Вона об'єднує будівельні блоки, необхідні сучасним застосункам — автентифікацію, базу даних PostgreSQL з REST та API реального часу, S3-сумісне файлове сховище, шлюз моделі LLM та периферійні функції на базі Deno — за єдиним адміністративним інтерфейсом та сервером MCP, якими агенти ШІ-кодування можуть керувати програмно.
Самостійне розміщення InsForge на власному VPS зберігає облікові записи користувачів, дані застосунків та завантажені файли під вашим повним контролем, без ціноутворення за проєкт, без обмежень використання та без прив'язки до постачальника. Вбудований сервер MCP дозволяє агентам кодування, таким як Claude та Cursor, надавати таблиці, налаштовувати автентифікацію, розгортати функції та керувати сховищем безпосередньо з вашого редактора.
Ключові характеристики InsForge
Вбудований агент ШІ
Комплектний MCP-сервер пропонує автентифікацію, базу даних, сховище та функції як інструменти, які агенти ШІ-кодування можуть викликати безпосередньо під час створення вашого застосунку.
PostgreSQL з автоматичним API
Вбудований PostgREST миттєво перетворює вашу схему на версійний REST API з безпекою на рівні рядків, тому ви розгортаєте кінцеві точки без написання шаблонного коду.
Вбудована автентифікація
Автентифікація за допомогою електронної пошти та пароля, а також постачальники OAuth (Google, GitHub, Discord та інші) готові до інтеграції у ваш клієнт за допомогою одного виклику SDK.
Функції Edge на Deno
Пишіть безсерверні функції TypeScript, які виконуються в ізольованому середовищі виконання Deno з прямим доступом до бази даних та рівня зберігання.
S3-сумісне сховище
Завантажуйте, надавайте доступ та керуйте дозволами файлів через шар зберігання, сумісний з S3, який працює локально на диску або з будь-яким S3-сховищем.
Уніфікований шлюз моделей
Шлюз, сумісний з OpenAI, дозволяє вашому застосунку викликати кількох постачальників LLM через єдиний API-інтерфейс, з централізованим відстеженням використання та ротацією ключів.
Чому варто запускати InsForge у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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