InsForge — це відкрита, універсальна бекенд-платформа, розроблена для агентного кодування. Вона об'єднує будівельні блоки, необхідні сучасним застосункам — автентифікацію, базу даних PostgreSQL з REST та API реального часу, S3-сумісне файлове сховище, шлюз моделі LLM та периферійні функції на базі Deno — за єдиним адміністративним інтерфейсом та сервером MCP, якими агенти ШІ-кодування можуть керувати програмно.

Самостійне розміщення InsForge на власному VPS зберігає облікові записи користувачів, дані застосунків та завантажені файли під вашим повним контролем, без ціноутворення за проєкт, без обмежень використання та без прив'язки до постачальника. Вбудований сервер MCP дозволяє агентам кодування, таким як Claude та Cursor, надавати таблиці, налаштовувати автентифікацію, розгортати функції та керувати сховищем безпосередньо з вашого редактора.