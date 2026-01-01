Jellyswarrm — це проксі-сервер агрегації з відкритим вихідним кодом, який об'єднує кілька серверів Jellyfin за однією точкою доступу, представляючи бібліотеки, користувачів та відтворення так, ніби вони походять з одного сервера. Він створений для домогосподарств та груп друзів, чиї фільми, серіали та музика зберігаються на окремих машинах або в мережах, але які хочуть мати одне місце для перегляду та відтворення всього.

Оскільки він нативно працює з API Jellyfin, існуючі мобільні, телевізійні та десктопні клієнти продовжують працювати без переналаштування. Самостійне розміщення Jellyswarrm на VPS надає стабільну публічну точку входу, яка об'єднує віддалені екземпляри Jellyfin без VPN або SMB-монтувань, тоді як транскодування все ще відбувається на вихідному сервері, якому належить медіа.