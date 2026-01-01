Розгорніть Jellyswarrm одним кліком.
Зворотний проксі з відкритим вихідним кодом, який об'єднує кілька серверів Jellyfin в єдину медіатеку.
Виберіть тариф VPS для Jellyswarrm
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Jellyswarrm
Jellyswarrm — це проксі-сервер агрегації з відкритим вихідним кодом, який об'єднує кілька серверів Jellyfin за однією точкою доступу, представляючи бібліотеки, користувачів та відтворення так, ніби вони походять з одного сервера. Він створений для домогосподарств та груп друзів, чиї фільми, серіали та музика зберігаються на окремих машинах або в мережах, але які хочуть мати одне місце для перегляду та відтворення всього.
Оскільки він нативно працює з API Jellyfin, існуючі мобільні, телевізійні та десктопні клієнти продовжують працювати без переналаштування. Самостійне розміщення Jellyswarrm на VPS надає стабільну публічну точку входу, яка об'єднує віддалені екземпляри Jellyfin без VPN або SMB-монтувань, тоді як транскодування все ще відбувається на вихідному сервері, якому належить медіа.
Ключові характеристики Jellyswarrm
Уніфікований вигляд бібліотеки
Переглядайте фільми, серіали та музику з кожного підключеного сервера Jellyfin в єдиній бібліотечній сітці з об'єднаними рядками «Далі» та «Нещодавно додані».
Пряме відтворення висхідного потоку
Потоки подаються безпосередньо з вихідного сервера Jellyfin, тому транскодування та пропускна здатність залишаються на машині, якій належить медіа.
Jellyfin API сумісний
Відображається клієнтам як звичайний сервер Jellyfin, тому наявні застосунки на Android, iOS, Roku, Fire TV та Apple TV продовжують працювати без змін.
Міжсерверне відображення користувачів
Зв'яжіть облікові записи на кількох вихідних серверах, щоб кожен користувач входив лише один раз і бачив бібліотеки, до яких має доступ, усюди.
Федерація серверів
Автоматична синхронізація користувачів між підключеними екземплярами Jellyfin зберігає облікові дані та доступ узгодженими без ручного керування обліковими записами.
Особиста панель користувача
Вбудована сторінка користувача дозволяє глядачам керувати обліковими даними вихідного потоку та підключеними бібліотеками з єдиного веб-інтерфейсу.
Чому варто запускати Jellyswarrm у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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