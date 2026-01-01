Знижка до 68% на Jellyswarrm

Розгорніть Jellyswarrm одним кліком.

Зворотний проксі з відкритим вихідним кодом, який об'єднує кілька серверів Jellyfin в єдину медіатеку.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Jellyswarrm одним кліком.

Виберіть тариф VPS для Jellyswarrm

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Jellyswarrm

Jellyswarrm — це проксі-сервер агрегації з відкритим вихідним кодом, який об'єднує кілька серверів Jellyfin за однією точкою доступу, представляючи бібліотеки, користувачів та відтворення так, ніби вони походять з одного сервера. Він створений для домогосподарств та груп друзів, чиї фільми, серіали та музика зберігаються на окремих машинах або в мережах, але які хочуть мати одне місце для перегляду та відтворення всього.

Оскільки він нативно працює з API Jellyfin, існуючі мобільні, телевізійні та десктопні клієнти продовжують працювати без переналаштування. Самостійне розміщення Jellyswarrm на VPS надає стабільну публічну точку входу, яка об'єднує віддалені екземпляри Jellyfin без VPN або SMB-монтувань, тоді як транскодування все ще відбувається на вихідному сервері, якому належить медіа.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Jellyswarrm

Уніфікований вигляд бібліотеки

Переглядайте фільми, серіали та музику з кожного підключеного сервера Jellyfin в єдиній бібліотечній сітці з об'єднаними рядками «Далі» та «Нещодавно додані».

Пряме відтворення висхідного потоку

Потоки подаються безпосередньо з вихідного сервера Jellyfin, тому транскодування та пропускна здатність залишаються на машині, якій належить медіа.

Jellyfin API сумісний

Відображається клієнтам як звичайний сервер Jellyfin, тому наявні застосунки на Android, iOS, Roku, Fire TV та Apple TV продовжують працювати без змін.

Міжсерверне відображення користувачів

Зв'яжіть облікові записи на кількох вихідних серверах, щоб кожен користувач входив лише один раз і бачив бібліотеки, до яких має доступ, усюди.

Федерація серверів

Автоматична синхронізація користувачів між підключеними екземплярами Jellyfin зберігає облікові дані та доступ узгодженими без ручного керування обліковими записами.

Особиста панель користувача

Вбудована сторінка користувача дозволяє глядачам керувати обліковими даними вихідного потоку та підключеними бібліотеками з єдиного веб-інтерфейсу.

Чому варто запускати Jellyswarrm у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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