Etherpad – це веб-редактор із відкритим кодом для спільної роботи в реальному часі, що дозволяє кільком користувачам одночасно редагувати один і той же документ, при цьому зміни миттєво відображаються для всіх учасників. Текст кожного учасника має кольорове кодування, що дозволяє легко побачити, хто що написав. Реєстрація або встановлення програмного забезпечення не потрібні — просто поділіться посиланням і почніть співпрацювати.

Самостійний хостинг Etherpad на вашому VPS гарантує, що конфіденційні документи ніколи не покинуть вашу власну інфраструктуру. Вбудована база даних PostgreSQL забезпечує надійне збереження даних та повну історію версій, а розширювана система плагінів дозволяє додавати підтримку зображень, списки завдань та власні інтеграції, адаптовані до робочого процесу вашої команди.