Розгорніть Etherpad в один клік.
Текстовий редактор з відкритим вихідним кодом для спільної роботи в реальному часі, де кілька користувачів можуть одночасно писати та редагувати документи.
Виберіть тариф VPS для Etherpad
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Etherpad
Etherpad – це веб-редактор із відкритим кодом для спільної роботи в реальному часі, що дозволяє кільком користувачам одночасно редагувати один і той же документ, при цьому зміни миттєво відображаються для всіх учасників. Текст кожного учасника має кольорове кодування, що дозволяє легко побачити, хто що написав. Реєстрація або встановлення програмного забезпечення не потрібні — просто поділіться посиланням і почніть співпрацювати.
Самостійний хостинг Etherpad на вашому VPS гарантує, що конфіденційні документи ніколи не покинуть вашу власну інфраструктуру. Вбудована база даних PostgreSQL забезпечує надійне збереження даних та повну історію версій, а розширювана система плагінів дозволяє додавати підтримку зображень, списки завдань та власні інтеграції, адаптовані до робочого процесу вашої команди.
Ключові характеристики Etherpad
Співредагування в реальному часі
Зміни від кожного учасника з'являються миттєво з кольоровим позначенням авторства, тож команди можуть писати разом без конфліктів злиття чи блокування.
Повна історія версій
Кожна редакція зберігається з повзунком часової шкали, що дозволяє перемотувати та відновлювати будь-який попередній стан документа.
Реєстрація не потрібна
Учасники приєднуються до блокнотів за спільним посиланням без створення облікових записів, спрощуючи процес одноразової співпраці із зовнішніми гостями.
Екосистема плагінів
Розширте Etherpad плагінами для вбудовування зображень, списків завдань, форматів експорту та інтеграції інструментів, щоб відповідати конкретним потребам команди.
Адмінпанель
Веб-інтерфейс адміністратора дозволяє керувати падами, відстежувати активність та налаштовувати параметри сервера без прямого доступу до сервера.
Чому варто запускати Etherpad у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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