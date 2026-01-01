Розгортайте FlexGet в один клік.
Потужний інструмент автоматизації для завантаження та керування медіа з RSS-стрічок, торент-сайтів та іншого.
Виберіть тариф VPS для FlexGet
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою FlexGet
FlexGet — це багатоцільовий інструмент автоматизації для контенту з RSS, торрент-сайтів, індексаторів Usenet та десятків інших джерел. Він отримує метадані епізодів та фільмів, фільтрує релізи відповідно до ваших правил якості, видаляє дублікати з вашої наявної бібліотеки та передає відповідні завантаження торрент-клієнтам, завантажувачам Usenet або скриптам постобробки — все це керується єдиною декларативною конфігурацією YAML.
Самостійне розміщення FlexGet на VPS підтримує вашу автоматизацію завжди активною, щоб стрічки ніколи не пропускали вікно випуску. Він інтегрується з Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd та ширшим стеком медіасерверів як планувальник, що забезпечує безперебійну роботу.
Ключові характеристики FlexGet
Автоматизація на основі YAML
Оголосіть кожну стрічку, фільтр, перетворення та ціль завантаження в єдиному файлі конфігурації — це спрощує контроль версій та реплікацію між екземплярами.
Сотні інтеграцій
Вбудовані плагіни для торент-сайтів, RSS-стрічок, Trakt, IMDb, TheTVDB, qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet та багато іншого.
Пошук серіалів та фільмів
Відстежує серіали та фільми на різних провайдерах, видаляє дублікати з вашої бібліотеки та завантажує лише ті релізи, що відповідають вашим правилам якості та мови.
Веб-інтерфейс і REST API
Переглядайте завдання в черзі, запускайте виконання вручну та перевіряйте історію з браузера — або автоматизуйте все через JSON REST API.
Бронювання та тригери
Розклади Cron, тригери файлової системи та точки входу вебхуків забезпечують автоматичне виконання завдань без ручного втручання.
Чому варто запускати FlexGet у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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