FlexGet — це багатоцільовий інструмент автоматизації для контенту з RSS, торрент-сайтів, індексаторів Usenet та десятків інших джерел. Він отримує метадані епізодів та фільмів, фільтрує релізи відповідно до ваших правил якості, видаляє дублікати з вашої наявної бібліотеки та передає відповідні завантаження торрент-клієнтам, завантажувачам Usenet або скриптам постобробки — все це керується єдиною декларативною конфігурацією YAML.

Самостійне розміщення FlexGet на VPS підтримує вашу автоматизацію завжди активною, щоб стрічки ніколи не пропускали вікно випуску. Він інтегрується з Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd та ширшим стеком медіасерверів як планувальник, що забезпечує безперебійну роботу.