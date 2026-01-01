Встановлення Dashy в один клік.
Високо налаштовувана самостійна панель управління для організації всіх сервісів, закладок та віджетів в одному місці.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Dashy
Dashy – це самостійна персональна панель управління, яка надає вам красиву, настроювану домашню сторінку для всіх ваших сервісів, застосунків та закладок. Завдяки сотням вбудованих іконок, розширеній екосистемі віджетів та візуальному редактору конфігурації, ви можете створити індивідуальний інтерфейс без редагування YAML-файлів. Перевірки статусу в реальному часі безперервно моніторять ваші сервіси, щоб ви завжди знали, що працює.
Самостійне розміщення Dashy на вашому VPS означає, що ваша панель управління доступна 24/7 з будь-якого пристрою, а всі дані конфігурації знаходяться під вашим контролем. Немає абонентської плати, обмежень використання та доступу третіх сторін до топології вашої інфраструктури — лише швидка, приватна точка доступу до всього, що ви запускаєте.
Ключові характеристики Dashy
Моніторинг статусу сервісу
Постійно перевіряє, чи ваші послуги онлайн, і відображає індикатори стану в реальному часі, щоб ви могли миттєво виявити збої.
Візуальний редактор конфігурації
Редагуйте макет, розділи та елементи інформаційної панелі за допомогою інтерфейсу "наведи та клацни", не торкаючись файлів конфігурації YAML.
Багата екосистема віджетів
Додайте прогнози погоди, RSS-стрічки, системну статистику, годинники та десятки інших віджетів, щоб перетворити інформаційну панель на інформаційний центр.
Велика бібліотека іконок
Включає 400+ попередньо налаштованих іконок сервісів та підтримує власні іконки, зберігаючи візуальну узгодженість вашої панелі керування та легкість навігації.
Підтримка кількох сторінок
Організуйте послуги на кількох сторінках і в розділах, що робить практичним керування великою кількістю застосунків без безладу.
Чому варто запускати Dashy у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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