Dashy – це самостійна персональна панель управління, яка надає вам красиву, настроювану домашню сторінку для всіх ваших сервісів, застосунків та закладок. Завдяки сотням вбудованих іконок, розширеній екосистемі віджетів та візуальному редактору конфігурації, ви можете створити індивідуальний інтерфейс без редагування YAML-файлів. Перевірки статусу в реальному часі безперервно моніторять ваші сервіси, щоб ви завжди знали, що працює.

Самостійне розміщення Dashy на вашому VPS означає, що ваша панель управління доступна 24/7 з будь-якого пристрою, а всі дані конфігурації знаходяться під вашим контролем. Немає абонентської плати, обмежень використання та доступу третіх сторін до топології вашої інфраструктури — лише швидка, приватна точка доступу до всього, що ви запускаєте.