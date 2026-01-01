Розгорніть OSRM в один клік.
Високопродуктивний рушій маршрутизації OpenStreetMap з вбудованим інтерфейсом користувача для автомобільної, велосипедної та пішохідної навігації.
Виберіть тариф VPS для OSRM
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою OSRM
OSRM (Open Source Routing Machine) — це високопродуктивний рушій маршрутизації для найкоротших шляхів у дорожніх мережах, побудований на основі даних OpenStreetMap. Він забезпечує покрокові вказівки, ізохрони, матриці відстаней, зіставлення карт і оптимізацію поїздок через чистий HTTP API, а також використовується у виробництві openstreetmap.org та багатьма комерційними картографічними продуктами.
Цей шаблон постачається з офіційним бекендом маршрутизації разом з офіційним фронтендом вказівок, тож ви отримуєте готовий робочий інтерфейс карти. Самостійний хостинг OSRM на власному VPS усуває квоти на запити та тарифні рівні, зберігає конфіденційність запитів про місцезнаходження та дозволяє замінювати будь-який регіон OpenStreetMap, який вам потрібен, без обміну телеметрією з третьою стороною.
Ключові характеристики OSRM
Вбудований інтерфейс вказівок
Офіційний фронтенд OSRM постачається попередньо налаштованим для вашого бекенду, надаючи вам інтерактивну мапу маршрутів без написання жодного коду.
Субмілісекундна маршрутизація
Багаторівневий рушій Дейкстри повертає маршрути континентального масштабу за мілісекунди, навіть на скромному обладнанні VPS.
Повний API маршрутизації
Кінцеві точки для маршруту, таблиці, відповідності, поїздки, тайла та найближчих дозволяють створювати маршрути, матриці ETA, зіставлення GPS-карт та розв'язувачі TSP на їхній основі.
Налаштовані регіони OSM
Направте вбудований init-контейнер на будь-який витяг Geofabrik для забезпечення маршрутизації для країни, континенту або набору даних планетарного масштабу на ваш вибір.
Кілька профілів подорожей
Перемикайте включений профіль Lua між автомобілем, велосипедом та пішим режимом, щоб адаптувати маршрутизацію до сценарію використання, який ви розгортаєте.
Без квот або ключів API
Виконуйте необмежену кількість запитів до власного екземпляра без обмежень швидкості, несподіванок у виставленні рахунків або обміну даними з третіми сторонами.
Чому варто запускати OSRM у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.
Перегляньте інші застосунки для розгортання
Anki Sync Server Enhanced
Самостійно розміщений Anki-сервер синхронізації з підтримкою кількох користувачів, резервними копіями та веб-панеллю керування