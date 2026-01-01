OSRM (Open Source Routing Machine) — це високопродуктивний рушій маршрутизації для найкоротших шляхів у дорожніх мережах, побудований на основі даних OpenStreetMap. Він забезпечує покрокові вказівки, ізохрони, матриці відстаней, зіставлення карт і оптимізацію поїздок через чистий HTTP API, а також використовується у виробництві openstreetmap.org та багатьма комерційними картографічними продуктами.

Цей шаблон постачається з офіційним бекендом маршрутизації разом з офіційним фронтендом вказівок, тож ви отримуєте готовий робочий інтерфейс карти. Самостійний хостинг OSRM на власному VPS усуває квоти на запити та тарифні рівні, зберігає конфіденційність запитів про місцезнаходження та дозволяє замінювати будь-який регіон OpenStreetMap, який вам потрібен, без обміну телеметрією з третьою стороною.