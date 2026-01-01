WPS Office – це комплексний офісний пакет для підвищення продуктивності, що включає Writer, Spreadsheets, Presentation та інструменти для редагування PDF. Він надається як доступна через браузер настільна програма завдяки потоковій передачі KasmVNC, забезпечуючи повноцінне офісне середовище з будь-якого пристрою без локальної інсталяції програмного забезпечення.

Самостійний хостинг WPS Office на VPS забезпечує постійний робочий простір з вашими документами, завжди доступними за безпечною URL-адресою. WPS Office має високу сумісність з форматами Microsoft Office — DOCX, XLSX та PPTX — що робить його практичним офісним пакетом для роботи з файлами від колег, які використовують Microsoft Office.