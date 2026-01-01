Розгортання WPS Office в один клік.
Повнофункціональний офісний пакет з текстовим редактором, електронними таблицями та презентаціями, доступний з будь-якого браузера через VPS.
Виберіть тариф VPS для WPS Office
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою WPS Office
WPS Office – це комплексний офісний пакет для підвищення продуктивності, що включає Writer, Spreadsheets, Presentation та інструменти для редагування PDF. Він надається як доступна через браузер настільна програма завдяки потоковій передачі KasmVNC, забезпечуючи повноцінне офісне середовище з будь-якого пристрою без локальної інсталяції програмного забезпечення.
Самостійний хостинг WPS Office на VPS забезпечує постійний робочий простір з вашими документами, завжди доступними за безпечною URL-адресою. WPS Office має високу сумісність з форматами Microsoft Office — DOCX, XLSX та PPTX — що робить його практичним офісним пакетом для роботи з файлами від колег, які використовують Microsoft Office.
Ключові характеристики WPS Office
Повний офісний пакет
Включає Writer (текстовий процесор), Spreadsheets (сумісний з Excel), Presentation (сумісний з PowerPoint) та інструменти PDF в одному пакеті.
Браузерний доступ
Отримайте доступ до повноцінного робочого столу WPS Office з будь-якого браузера через KasmVNC без встановлення програмного забезпечення на локальному пристрої.
Сумісний з Microsoft Office
Відкривайте, редагуйте та зберігайте файли DOCX, XLSX та PPTX з високою точністю для збереження сумісності з користувачами Microsoft Office.
Редагування PDF
Переглядайте, анотуйте та редагуйте документи PDF безпосередньо в WPS Office без попереднього перетворення в інший формат.
Постійне зберігання документів
Документи та налаштування зберігаються між сеансами на вашому VPS, тому ваш робочий простір завжди залишається таким, яким ви його залишили.
Чому варто запускати WPS Office у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.