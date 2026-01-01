Розгорнути Navidrome в один клік.
Легкий сервер для потокової передачі музики з самостійним хостингом, який відтворює вашу особисту колекцію будь-де через браузер або сумісні з Subsonic застосунки.
Виберіть тариф VPS для Navidrome
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Navidrome
Navidrome – це легкий, швидкий сервер для потокової передачі музики, який надає вам доступ до власної музичної колекції з будь-якого пристрою, подібно до Spotify. Він автоматично сканує ваші музичні папки, витягує метадані та надає доступ до файлів MP3, FLAC, AAC, OGG та OPUS через сучасний вебінтерфейс та сумісний з Subsonic API, який підтримується десятками мобільних застосунків, включаючи DSub, Symfonium та Feishin. Підтримка кількох користувачів означає, що кожен слухач отримує власні списки відтворення, оцінки та статистику прослуховування.
Самостійне розміщення Navidrome (self-hosting) означає постійний доступ до кожного альбому, який ви маєте, незалежно від змін у ліцензуванні або припинення роботи сервісів. Немає абонентської плати, стиснення якості аудіо та відстеження поведінки — лише ваша музика, що транслюється з вашої власної інфраструктури в повній якості.
Ключові характеристики Navidrome
Сумісний з Subsonic API
Працює з десятками мобільних додатків на iOS та Android, тож ви можете вибрати бажаний плеєр, не будучи прив'язаним до пропрієтарного клієнта.
Підтримка багатьох форматів
Транслює MP3, FLAC, AAC, OGG та OPUS з транскодуванням на льоту для адаптації бітрейту для повільніших з'єднань без втрати вихідної якості.
Автосканування бібліотеки
Автоматично сканує музичні папки за налаштованим розкладом, витягуючи метадані та обкладинки альбомів, щоб ваша бібліотека залишалася актуальною у міру додавання файлів.
Спільне прослуховування
Кожен користувач отримує незалежні плейлисти, оцінки зірочками та історію прослуховувань на спільному сервері, не заважаючи нікому іншому.
Скроблінг Last.fm
Відстежує вашу історію прослуховувань на Last.fm та ListenBrainz автоматично, підтримуючи актуальність ваших лічильників відтворень та музичного профілю.
Чому варто запускати Navidrome у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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