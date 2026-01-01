Navidrome – це легкий, швидкий сервер для потокової передачі музики, який надає вам доступ до власної музичної колекції з будь-якого пристрою, подібно до Spotify. Він автоматично сканує ваші музичні папки, витягує метадані та надає доступ до файлів MP3, FLAC, AAC, OGG та OPUS через сучасний вебінтерфейс та сумісний з Subsonic API, який підтримується десятками мобільних застосунків, включаючи DSub, Symfonium та Feishin. Підтримка кількох користувачів означає, що кожен слухач отримує власні списки відтворення, оцінки та статистику прослуховування.

Самостійне розміщення Navidrome (self-hosting) означає постійний доступ до кожного альбому, який ви маєте, незалежно від змін у ліцензуванні або припинення роботи сервісів. Немає абонентської плати, стиснення якості аудіо та відстеження поведінки — лише ваша музика, що транслюється з вашої власної інфраструктури в повній якості.