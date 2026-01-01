Розгорнути Eclipse Mosquitto в один клік.
Легкий MQTT-брокер з відкритим кодом для підключення пристроїв IoT, датчиків та застосунків, що використовують обмін повідомленнями за принципом публікації/підписки.
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Що можна створити за допомогою Eclipse Mosquitto
Eclipse Mosquitto є еталонною реалізацією протоколу MQTT з відкритим кодом, що підтримує версії 5.0, 3.1.1 та 3.1. Мінімальні бінарні накладні витрати MQTT та модель публікації/підписки роблять його стандартним вибором для сенсорних мереж IoT, центрів домашньої автоматизації та будь-яких застосунків, де важливі пропускна здатність та час автономної роботи. Mosquitto розгортається у виробничих середовищах, починаючи від домашніх налаштувань на одному Raspberry Pi до великомасштабних промислових розгортань IoT.
Цей шаблон розгортає Mosquitto з автентифікацією за паролем, увімкненою за замовчуванням, та постійним сховищем для даних повідомлень та конфігурації. Самостійний хостинг надає необмежену кількість з'єднань та повідомлень без плати за пристрій, повний контроль над списками контролю доступу та стабільну доставку з низькою затримкою, яку не можуть гарантувати спільні хмарні брокери.
Ключові характеристики Eclipse Mosquitto
Підтримка протоколу MQTT
Підтримує версії MQTT 5.0, 3.1.1 та 3.1, забезпечуючи сумісність з повним спектром пристроїв IoT, бібліотек та клієнтських інструментів.
Аутентифікація пароля
Попередньо налаштована автентифікація на основі пароля блокує несанкціоновані підключення з моменту запуску брокера, без додаткового налаштування.
Збереження повідомлень
Збережені повідомлення та гарантії доставки QoS зберігаються після перезапуску брокера, забезпечуючи, що пристрої, які повторно підключаються після простою, отримають пропущені оновлення.
Контроль доступу до тем
Правила ACL обмежують, які клієнти можуть публікувати або підписуватися на певні теми, що дозволяє створювати деталізовані багатокористувацькі конфігурації брокера.
TLS Шифрування
Вбудована підтримка TLS/SSL шифрує всі клієнтські з'єднання, захищаючи дані датчиків та команди керування під час передачі через ненадійні мережі.
Чому варто запускати Eclipse Mosquitto у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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