Eclipse Mosquitto є еталонною реалізацією протоколу MQTT з відкритим кодом, що підтримує версії 5.0, 3.1.1 та 3.1. Мінімальні бінарні накладні витрати MQTT та модель публікації/підписки роблять його стандартним вибором для сенсорних мереж IoT, центрів домашньої автоматизації та будь-яких застосунків, де важливі пропускна здатність та час автономної роботи. Mosquitto розгортається у виробничих середовищах, починаючи від домашніх налаштувань на одному Raspberry Pi до великомасштабних промислових розгортань IoT.

Цей шаблон розгортає Mosquitto з автентифікацією за паролем, увімкненою за замовчуванням, та постійним сховищем для даних повідомлень та конфігурації. Самостійний хостинг надає необмежену кількість з'єднань та повідомлень без плати за пристрій, повний контроль над списками контролю доступу та стабільну доставку з низькою затримкою, яку не можуть гарантувати спільні хмарні брокери.