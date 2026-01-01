Mautic — це повністю відкрита платформа автоматизації маркетингу, яка надає компаніям повний контроль над їхніми кампаніями, контактними даними та шляхами клієнтів. На відміну від маркетингових інструментів SaaS, які стягують плату за кожен контакт, Mautic працює на власній інфраструктурі — без регулярних платежів за платформу, без обміну даними з третіми сторонами та без прив'язки до постачальника.

Самостійний хостинг Mautic на VPS зберігає клієнтські дані під прямим контролем — що є критично важливим для вимог GDPR та суверенітету даних. Без ціноутворення за кожен контакт ви можете масштабувати свої маркетингові операції без додаткових витрат, зберігаючи при цьому повне право власності на кожен електронний лист, кампанію та взаємодію з потенційним клієнтом.