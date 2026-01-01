Розгорніть Mautic в один клік.
Платформа автоматизації маркетингу з відкритим вихідним кодом для email-кампаній, оцінки потенційних клієнтів та багатоканальної взаємодії з клієнтами.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Mautic
Mautic — це повністю відкрита платформа автоматизації маркетингу, яка надає компаніям повний контроль над їхніми кампаніями, контактними даними та шляхами клієнтів. На відміну від маркетингових інструментів SaaS, які стягують плату за кожен контакт, Mautic працює на власній інфраструктурі — без регулярних платежів за платформу, без обміну даними з третіми сторонами та без прив'язки до постачальника.
Самостійний хостинг Mautic на VPS зберігає клієнтські дані під прямим контролем — що є критично важливим для вимог GDPR та суверенітету даних. Без ціноутворення за кожен контакт ви можете масштабувати свої маркетингові операції без додаткових витрат, зберігаючи при цьому повне право власності на кожен електронний лист, кампанію та взаємодію з потенційним клієнтом.
Ключові характеристики Mautic
Автоматизація Email-кампаній
Створюйте автоматизовані краплинні кампанії та масові розсилки за допомогою drag-and-drop конструктора, динамічної персоналізації контенту та A/B тестування.
Скоринг лідів та відстеження
Оцінюйте контакти на основі відвідувань сторінок, відкриттів листів, надсилань форм та спеціальних подій, щоб пріоритизувати подальші дії у потрібний момент.
Візуальний конструктор кампаній
Розробляйте складні багатоетапні шляхи клієнтів за допомогою редактора робочих процесів на основі полотна, що поєднує умови, дії та рішення.
Сегментація контактів
Сегментуйте контакти динамічно, використовуючи поведінкові дані, демографічні показники та спеціальні поля, щоб націлитись на потрібну аудиторію для кожної кампанії.
Багатоканальне охоплення
Охоплюйте контакти через електронну пошту, SMS, push-сповіщення та веб-сповіщення з єдиної платформи з єдиним відстеженням залученості.
Чому варто запускати Mautic у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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