Розгорнути Flipt: встановлення в один клік.
Самостійна платформа для керування прапорами функцій з вбудованим сховищем Git та розширеними можливостями таргетування.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Flipt
Flipt – це платформа керування функціональними прапорцями з відкритим кодом, яка надає командам розробників повний контроль над процесом випуску. Вона дозволяє зберігати конфігурації прапорців поруч із вашим кодом у репозиторіях Git, інтегруючись із робочими процесами перевірки коду, які ваша команда вже використовує. Веб-інтерфейс робить створення прапорців, визначення сегментів користувачів та налаштування розгортання на основі відсотків доступним для кожного члена команди без необхідності змін у коді або повторного розгортання.
Самостійне розміщення Flipt на вашому VPS зберігає конфіденційну логіку функціональних прапорців та дані націлювання користувачів повністю в межах вашої інфраструктури, забезпечуючи відповідність політикам безпеки та усуваючи залежність від постачальника. Ви отримуєте ті ж можливості, що й комерційні сервіси функціональних прапорців, за незначну частину вартості.
Ключові характеристики Flipt
Git-нативне сховище
Зберігайте конфігурації функціональних прапорців у ваших Git-репозиторіях, надаючи вам контроль версій, перевірку коду та історію аудиту для кожної зміни.
Розширений таргетинг
Визначте сегменти користувачів за допомогою спеціальних атрибутів, щоб впроваджувати функції для певних когорт до повного випуску.
Відсоткові розгортання
Поступово впроваджуйте функції для частини користувачів, зменшуючи ризик та уможливлюючи прийняття рішень на основі даних перед повним розгортанням.
REST і gRPC APIs
Комплексні API та клієнтські SDK для популярних мов дозволяють будь-якому застосунку оцінювати прапорці з мінімальною затримкою.
Підтримка кількох середовищ
Керуйте окремими конфігураціями прапорців для середовищ розробки, тестування та робочого середовища з одного екземпляра.
Чому варто запускати Flipt у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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