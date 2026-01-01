Flipt – це платформа керування функціональними прапорцями з відкритим кодом, яка надає командам розробників повний контроль над процесом випуску. Вона дозволяє зберігати конфігурації прапорців поруч із вашим кодом у репозиторіях Git, інтегруючись із робочими процесами перевірки коду, які ваша команда вже використовує. Веб-інтерфейс робить створення прапорців, визначення сегментів користувачів та налаштування розгортання на основі відсотків доступним для кожного члена команди без необхідності змін у коді або повторного розгортання.

Самостійне розміщення Flipt на вашому VPS зберігає конфіденційну логіку функціональних прапорців та дані націлювання користувачів повністю в межах вашої інфраструктури, забезпечуючи відповідність політикам безпеки та усуваючи залежність від постачальника. Ви отримуєте ті ж можливості, що й комерційні сервіси функціональних прапорців, за незначну частину вартості.