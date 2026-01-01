Розгорніть Ghost в один клік.
Видавнича платформа з відкритим кодом для професійних блогерів, розсилок та платних підписок.
Виберіть тариф VPS для Ghost
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Ghost
Ghost — це повністю відкрита headless CMS, створена з урахуванням потреб професійних видавців. На відміну від універсальних систем керування контентом, кожна функція — від редактора до вбудованих email-розсилок та керування членством — розроблена спеціально для письменників та онлайн-творців.
Самостійний хостинг Ghost на вашому VPS означає, що ви володієте списком своїх підписників, контролюєте свій контент і уникаєте плати за кожного учасника та прив'язки до платформи. З включеною базою даних MySQL ваші дописи, учасники та налаштування надійно зберігаються, не залежно від сторонніх сервісів.
Ключові характеристики Ghost
Вбудовані членства
Створюйте безкоштовні або платні рівні членства з вбудованою інтеграцією Stripe — без плагінів чи додаткових послуг.
Нативні розсилки
Надсилайте електронні розсилки безпосередньо підписникам з Ghost, не підключаючи окрему поштову платформу.
Сучасний редактор
Блоковий редактор з вбудованими мультимедійними елементами, галереями та ін'єкцією коду, розроблений для публікації довгоформатного контенту.
CMS API
API для контенту та адміністрування дозволяють доставляти контент до будь-якого фронтенд-фреймворку, зберігаючи Ghost як бек-енд.
SEO і планування
Вбудована SEO-оптимізація, автоматичні карти сайту та планування контенту допомагають вашій публікації працювати ефективно та бути організованою.
Чому варто запускати Ghost у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
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