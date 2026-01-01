Ghost — це повністю відкрита headless CMS, створена з урахуванням потреб професійних видавців. На відміну від універсальних систем керування контентом, кожна функція — від редактора до вбудованих email-розсилок та керування членством — розроблена спеціально для письменників та онлайн-творців.

Самостійний хостинг Ghost на вашому VPS означає, що ви володієте списком своїх підписників, контролюєте свій контент і уникаєте плати за кожного учасника та прив'язки до платформи. З включеною базою даних MySQL ваші дописи, учасники та налаштування надійно зберігаються, не залежно від сторонніх сервісів.