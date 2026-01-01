GitLab Community Edition – це повна платформа DevOps, яка поєднує хостинг Git-репозиторіїв, автоматизацію CI/CD, відстеження завдань, перевірку коду та реєстр контейнерів в одному застосунку з самостійним розміщенням. Вона усуває необхідність інтегрувати кілька окремих інструментів і надає командам повну платформу життєвого циклу розробки програмного забезпечення під повним контролем організації.

Самостійне розміщення GitLab усуває плату за кожного користувача та зберігає вихідний код, секрети CI/CD та результати сканування безпеки на інфраструктурі, що належить вам. Примітка: початковий запуск триває 3–10 хвилин, оскільки ініціалізуються всі внутрішні служби. Помилки 502 протягом цього періоду є нормальними. Мінімум 2 CPU та 4 ГБ RAM рекомендовано для розгортань невеликих команд.