Розгорніть GitLab в один клік.
Повна платформа DevOps з відкритим вихідним кодом, що поєднує хостинг Git, конвеєри CI/CD та управління проєктами в одній програмі.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою GitLab
GitLab Community Edition – це повна платформа DevOps, яка поєднує хостинг Git-репозиторіїв, автоматизацію CI/CD, відстеження завдань, перевірку коду та реєстр контейнерів в одному застосунку з самостійним розміщенням. Вона усуває необхідність інтегрувати кілька окремих інструментів і надає командам повну платформу життєвого циклу розробки програмного забезпечення під повним контролем організації.
Самостійне розміщення GitLab усуває плату за кожного користувача та зберігає вихідний код, секрети CI/CD та результати сканування безпеки на інфраструктурі, що належить вам. Примітка: початковий запуск триває 3–10 хвилин, оскільки ініціалізуються всі внутрішні служби. Помилки 502 протягом цього періоду є нормальними. Мінімум 2 CPU та 4 ГБ RAM рекомендовано для розгортань невеликих команд.
Ключові характеристики GitLab
Вбудовані CI/CD конвеєри
Інтегровані раннери конвеєрів автоматизують тестування, збірку образів Docker та розгортання, не покладаючись на Jenkins або зовнішні CI-сервіси.
Реєстр контейнерів
Зберігайте та керуйте образами Docker безпосередньо поруч із вашим кодом у вбудованому приватному реєстрі контейнерів.
Робочі процеси запитів на злиття
Перевірка коду з вбудованими коментарями, правилами затвердження та шаблонами запитів на злиття забезпечує контроль якості для кожної зміни.
Сканування безпеки
Вбудовані SAST, сканування залежностей та виявлення секретів виявляють вразливості до того, як код потрапить у виробництво.
Відстеження завдань та планування
Дошки, віхи, мітки та дорожні карти дозволяють командам планувати та відстежувати роботу на тій самій платформі, де знаходиться код.
Чому варто запускати GitLab у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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