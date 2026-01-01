Jenkins — це провідний у світі сервер автоматизації з відкритим вихідним кодом, якому довіряють мільйони команд розробників для забезпечення конвеєрів безперервної інтеграції та безперервної доставки. Маючи понад 1800 плагінів, Jenkins інтегрується практично з кожним інструментом у сучасній розробці програмного забезпечення — від Git і GitHub до Docker, Kubernetes, AWS та інших.

Самостійний хостинг Jenkins на власному VPS надає вам виділені ресурси для збірки без посекундної тарифікації, без обмежень часу виконання та з повним контролем над вашим середовищем збірки. Встановлюйте будь-який SDK, компілятор або залежність, які потрібні вашим проєктам, без обмежень платформи.