Встановіть Jenkins в один клік.
Сервер автоматизації з відкритим кодом для створення конвеєрів CI/CD з понад 1800 інтеграціями плагінів.
Виберіть тариф VPS для Jenkins
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Jenkins
Jenkins — це провідний у світі сервер автоматизації з відкритим вихідним кодом, якому довіряють мільйони команд розробників для забезпечення конвеєрів безперервної інтеграції та безперервної доставки. Маючи понад 1800 плагінів, Jenkins інтегрується практично з кожним інструментом у сучасній розробці програмного забезпечення — від Git і GitHub до Docker, Kubernetes, AWS та інших.
Самостійний хостинг Jenkins на власному VPS надає вам виділені ресурси для збірки без посекундної тарифікації, без обмежень часу виконання та з повним контролем над вашим середовищем збірки. Встановлюйте будь-який SDK, компілятор або залежність, які потрібні вашим проєктам, без обмежень платформи.
Ключові характеристики Jenkins
Пайплайн як код
Визначте робочі процеси CI/CD у версіонованому Jenkinsfile, роблячи вашу автоматизацію відтворюваною та перевіряємою поряд з кодом вашого застосунку.
1,800+ Плагіни
Інтегруйте Jenkins з GitHub, GitLab, Docker, Kubernetes, AWS, Slack та практично з будь-яким інструментом, від якого залежить робочий процес розробки.
Розподілені збірки
Розподіліть збірки між кількома агентами для паралельного виконання, значно скорочуючи час зворотного зв'язку для великих наборів тестів.
Контроль доступу на основі ролей
Керуйте доступом команди з деталізованими дозволами, підтримуючи постачальників автентифікації LDAP, Active Directory, OAuth та SAML.
Заплановані і запущені збірки
Запускайте збірки за розкладом cron, вебхуками Git, завершенням вищестоящих завдань або ручними шлюзами затвердження, щоб відповідати будь-якому робочому процесу випуску.
Чому варто запускати Jenkins у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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