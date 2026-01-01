Розгортання Zulip в один клік.
Платформа для командного чату з відкритим кодом, з організованим обговоренням тем, створена для цілеспрямованого та асинхронного командного спілкування.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Zulip
Zulip — це потужна платформа для командного чату з відкритим кодом, яка організовує кожну розмову в теми в межах каналів, що робить її принципово відмінною від інструментів з плоскими каналами. Замість недиференційованого потоку повідомлень, кожна розмова належить до названої теми — дозволяючи членам команди вибірково ознайомлюватися з інформацією, відповідати асинхронно та знаходити минулі рішення без нескінченного прокручування.
Самостійне розміщення Zulip на власному VPS дає вашій команді повний контроль над даними комунікації, історією повідомлень та інтеграціями. Zulip підтримує понад 100 інтеграцій з інструментами розробки та підвищення продуктивності, і постачає нативні мобільні та десктопні додатки для всіх основних платформ.
Ключові характеристики Zulip
Тематичні гілки
Кожне повідомлення належить до іменованої теми в межах каналу, що дозволяє підтримувати розмови організованими та легкими для відстеження навіть у командах з інтенсивним обміном повідомленнями.
Потужний повнотекстовий пошук
Шукайте по всій історії повідомлень, включно з файлами та посиланнями, щоб миттєво знайти будь-яку минулу розмову чи рішення.
100+ інтеграцій
Нативні інтеграції з GitHub, Jira, PagerDuty, Grafana, Sentry та іншими передають контекст безпосередньо в командні канали.
Нативні додатки
Мобільні додатки для iOS та Android, а також десктопні додатки для Windows, macOS та Linux, дозволяють вашій команді залишатися на зв'язку на всіх пристроях.
Клавіатурний робочий процес
Комплексні клавіатурні скорочення та інтерфейс без відволікань дозволяють досвідченим користувачам переглядати та відповідати на повідомлення повністю без миші.
Чому варто запускати Zulip у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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