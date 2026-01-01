Zulip — це потужна платформа для командного чату з відкритим кодом, яка організовує кожну розмову в теми в межах каналів, що робить її принципово відмінною від інструментів з плоскими каналами. Замість недиференційованого потоку повідомлень, кожна розмова належить до названої теми — дозволяючи членам команди вибірково ознайомлюватися з інформацією, відповідати асинхронно та знаходити минулі рішення без нескінченного прокручування.

Самостійне розміщення Zulip на власному VPS дає вашій команді повний контроль над даними комунікації, історією повідомлень та інтеграціями. Zulip підтримує понад 100 інтеграцій з інструментами розробки та підвищення продуктивності, і постачає нативні мобільні та десктопні додатки для всіх основних платформ.