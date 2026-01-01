TeslaMate — це реєстратор даних з відкритим вихідним кодом для власників Tesla, який підключається до API Tesla, безперервно опитує телеметрію вашого автомобіля та зберігає кожну поїздку, зарядку, оновлення програмного забезпечення та подію простою в базі даних PostgreSQL. Створений на основі чистого веб-додатку Phoenix та виділеного екземпляра Grafana з двома десятками попередньо налаштованих інформаційних панелей, він надає вам історичні дані про ефективність, деградацію батареї, витрати на зарядку та звички водіння, які програма Tesla не показує.

Самостійне розміщення TeslaMate на вашому VPS зберігає кожен кілометр даних про поїздки приватним — жодна стороння аналітична служба не збирає дані про ваші місця поїздок, історію зарядки або шаблони пробудження. Вбудовані PostgreSQL, Grafana та брокер MQTT повністю працюють на вашому VPS, і ви входите в TeslaMate один раз за допомогою свого облікового запису Tesla, щоб почати збір даних.