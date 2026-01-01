Знижка до 68% на TeslaMate

Розгортання TeslaMate в один клік.

Логер даних для вашої Tesla з власним хостингом, який записує кожну поїздку, зарядку та статистику подорожей за допомогою чудових інформаційних панелей Grafana.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгортання TeslaMate в один клік.

Виберіть тариф VPS для TeslaMate

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою TeslaMate

TeslaMate — це реєстратор даних з відкритим вихідним кодом для власників Tesla, який підключається до API Tesla, безперервно опитує телеметрію вашого автомобіля та зберігає кожну поїздку, зарядку, оновлення програмного забезпечення та подію простою в базі даних PostgreSQL. Створений на основі чистого веб-додатку Phoenix та виділеного екземпляра Grafana з двома десятками попередньо налаштованих інформаційних панелей, він надає вам історичні дані про ефективність, деградацію батареї, витрати на зарядку та звички водіння, які програма Tesla не показує.

Самостійне розміщення TeslaMate на вашому VPS зберігає кожен кілометр даних про поїздки приватним — жодна стороння аналітична служба не збирає дані про ваші місця поїздок, історію зарядки або шаблони пробудження. Вбудовані PostgreSQL, Grafana та брокер MQTT повністю працюють на вашому VPS, і ви входите в TeslaMate один раз за допомогою свого облікового запису Tesla, щоб почати збір даних.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики TeslaMate

Облік поїздок та заряджання

Безперервне опитування фіксує кожну поїздку, сеанс заряджання, оновлення програмного забезпечення та подію паркування з точними відмітками часу початку та закінчення, а також місцями.

Готові панелі Grafana

Два десятки панелей моніторингу відображають ефективність, запас ходу, витрати на зарядку, знос шин та деградацію акумулятора за замовчуванням — налаштування Grafana не потрібне.

Маршрут і розпізнавання адрес

Зворотне геокодування перетворює необроблені GPS-координати на іменовані адреси, щоб історія поїздок показувала вам фактичні назви місць, а не координати.

Відстеження стану акумулятора

Графіки довгострокової деградації акумулятора та прогнозованої втрати ємності допомагають приймати обґрунтовані рішення щодо заміни або гарантійних претензій.

Звіти про вартість заряджання

Налаштуйте тарифи за місцезнаходженням, щоб розрахувати точні витрати на заряджання за сеанс, оцінки щомісячних рахунків та заощадження порівняно з бензином.

Інтеграція MQTT

Актуальний стан автомобіля, опублікований через MQTT, інтегрується з Home Assistant, openHAB або будь-якою платформою домашньої автоматизації, що підтримує MQTT.

Чому варто запускати TeslaMate у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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