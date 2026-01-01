Розгортання TeslaMate в один клік.
Логер даних для вашої Tesla з власним хостингом, який записує кожну поїздку, зарядку та статистику подорожей за допомогою чудових інформаційних панелей Grafana.
Виберіть тариф VPS для TeslaMate
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою TeslaMate
TeslaMate — це реєстратор даних з відкритим вихідним кодом для власників Tesla, який підключається до API Tesla, безперервно опитує телеметрію вашого автомобіля та зберігає кожну поїздку, зарядку, оновлення програмного забезпечення та подію простою в базі даних PostgreSQL. Створений на основі чистого веб-додатку Phoenix та виділеного екземпляра Grafana з двома десятками попередньо налаштованих інформаційних панелей, він надає вам історичні дані про ефективність, деградацію батареї, витрати на зарядку та звички водіння, які програма Tesla не показує.
Самостійне розміщення TeslaMate на вашому VPS зберігає кожен кілометр даних про поїздки приватним — жодна стороння аналітична служба не збирає дані про ваші місця поїздок, історію зарядки або шаблони пробудження. Вбудовані PostgreSQL, Grafana та брокер MQTT повністю працюють на вашому VPS, і ви входите в TeslaMate один раз за допомогою свого облікового запису Tesla, щоб почати збір даних.
Ключові характеристики TeslaMate
Облік поїздок та заряджання
Безперервне опитування фіксує кожну поїздку, сеанс заряджання, оновлення програмного забезпечення та подію паркування з точними відмітками часу початку та закінчення, а також місцями.
Готові панелі Grafana
Два десятки панелей моніторингу відображають ефективність, запас ходу, витрати на зарядку, знос шин та деградацію акумулятора за замовчуванням — налаштування Grafana не потрібне.
Маршрут і розпізнавання адрес
Зворотне геокодування перетворює необроблені GPS-координати на іменовані адреси, щоб історія поїздок показувала вам фактичні назви місць, а не координати.
Відстеження стану акумулятора
Графіки довгострокової деградації акумулятора та прогнозованої втрати ємності допомагають приймати обґрунтовані рішення щодо заміни або гарантійних претензій.
Звіти про вартість заряджання
Налаштуйте тарифи за місцезнаходженням, щоб розрахувати точні витрати на заряджання за сеанс, оцінки щомісячних рахунків та заощадження порівняно з бензином.
Інтеграція MQTT
Актуальний стан автомобіля, опублікований через MQTT, інтегрується з Home Assistant, openHAB або будь-якою платформою домашньої автоматизації, що підтримує MQTT.
Чому варто запускати TeslaMate у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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