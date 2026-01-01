Розгортання phpMyAdmin в один клік.
Веб-інструмент адміністрування для керування базами даних MySQL та MariaDB за допомогою інтуїтивно зрозумілого графічного інтерфейсу.
Виберіть тариф VPS для phpMyAdmin
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою phpMyAdmin
phpMyAdmin є найпоширенішим веб-інструментом адміністрування для баз даних MySQL та MariaDB, якому довіряють мільйони розробників та адміністраторів баз даних вже понад два десятиліття. Він надає комплексний графічний інтерфейс для перегляду даних, виконання SQL-запитів, керування таблицями та індексами, обробки привілеїв користувачів, а також імпорту чи експорту даних — все це без доступу до командного рядка.
Це розгортання працює в довільному серверному режимі, дозволяючи підключатися до будь-якого екземпляра MySQL або MariaDB, вводячи облікові дані під час входу. Самостійний хостинг phpMyAdmin на власному VPS зберігає трафік бази даних у вашій мережі та забезпечує постійно доступний доступ, захищений за допомогою HTTPS.
Ключові характеристики phpMyAdmin
Візуальне керування базами даних
Переглядайте, шукайте, редагуйте та видаляйте записи в базах даних і таблицях за допомогою інтуїтивно зрозумілого веб-інтерфейсу.
Редактор SQL-запитів
Виконуйте запити з підсвічуванням синтаксису, автозавершенням та візуальним конструктором запитів для складних операцій.
Імпорт та експорт
Переміщуйте дані всередину та назовні, використовуючи SQL, CSV, XML, JSON та інші популярні формати з налаштовуваними параметрами.
Управління привілеями користувача
Створюйте та керуйте обліковими записами користувачів баз даних з детальним контролем дозволів на серверах MySQL.
Підтримка кількох серверів
Підключайтеся до різних екземплярів MySQL та MariaDB з однієї інсталяції phpMyAdmin, використовуючи довільний режим сервера.
Моніторинг сервера
Переглядайте статистику бази даних і таблиць, відстежуйте метрики стану сервера та моніторте продуктивність у реальному часі.
Чому варто запускати phpMyAdmin у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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