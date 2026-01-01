phpMyAdmin є найпоширенішим веб-інструментом адміністрування для баз даних MySQL та MariaDB, якому довіряють мільйони розробників та адміністраторів баз даних вже понад два десятиліття. Він надає комплексний графічний інтерфейс для перегляду даних, виконання SQL-запитів, керування таблицями та індексами, обробки привілеїв користувачів, а також імпорту чи експорту даних — все це без доступу до командного рядка.

Це розгортання працює в довільному серверному режимі, дозволяючи підключатися до будь-якого екземпляра MySQL або MariaDB, вводячи облікові дані під час входу. Самостійний хостинг phpMyAdmin на власному VPS зберігає трафік бази даних у вашій мережі та забезпечує постійно доступний доступ, захищений за допомогою HTTPS.