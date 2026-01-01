Розгорніть Pulse в один клік.
Панель моніторингу в реальному часі для Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker та Kubernetes з оповіщеннями та історичними метриками.
Виберіть тариф VPS для Pulse
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Pulse
Pulse — це інформаційна панель моніторингу в реальному часі з відкритим вихідним кодом, яка надає єдиний, уніфікований огляд ваших кластерів Proxmox VE, екземплярів Proxmox Backup Server, хостів Docker та робочих навантажень Kubernetes. Вона безперервно опитує кожен підключений вузол і передає метрики CPU, пам'яті, сховища та мережі до швидкого веб-інтерфейсу, щоб ви могли помітити навантаження на віртуальну машину, контейнер або сховище резервних копій у момент його виникнення, а не після збою.
Оскільки Pulse є самостійно розміщеним, усі облікові дані та метрики залишаються на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без сторонньої телеметрії та ліцензування за кожен вузол. Запуск його на власному VPS забезпечує доступність інформаційної панелі, навіть коли відстежуваний хост має проблеми, а настроювані порогові сповіщення повідомляють вас електронною поштою, вебхуками або в чаті до того, як невеликі проблеми перетворяться на простої.
Ключові характеристики Pulse
Уніфікований перегляд Proxmox
Моніторинг кількох кластерів Proxmox VE та екземплярів Proxmox Backup Server з однієї інформаційної панелі, з метриками для кожної віртуальної машини, кожного контейнера та кожного сховища даних.
Метрики потокового передавання в реальному часі
Показники ЦП, пам'яті, диска та мережі в реальному часі безперервно оновлюються через WebSocket, щоб ви бачили зміни навантаження в момент їх виникнення.
Моніторинг Docker і Kubernetes
Відстежуйте використання ресурсів контейнерів та подів разом з хостами Proxmox для отримання єдиної цілісної картини для віртуальних машин та контейнерів.
Налаштовувані порогові сповіщення
Встановіть ліміти на ЦП, пам'ять, сховище або температуру та отримуйте сповіщення електронною поштою, вебхуком або в чаті, перш ніж проблеми загостряться.
Безагентне опитування API
Pulse підключається до Proxmox, використовуючи токени API, тому не потрібно встановлювати нічого зайвого на вузлах, за якими він спостерігає.
Чому варто запускати Pulse у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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