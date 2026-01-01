Знижка до 68% на Pulse

Розгорніть Pulse в один клік.

Панель моніторингу в реальному часі для Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker та Kubernetes з оповіщеннями та історичними метриками.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Pulse в один клік.

Виберіть тариф VPS для Pulse

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Pulse

Pulse — це інформаційна панель моніторингу в реальному часі з відкритим вихідним кодом, яка надає єдиний, уніфікований огляд ваших кластерів Proxmox VE, екземплярів Proxmox Backup Server, хостів Docker та робочих навантажень Kubernetes. Вона безперервно опитує кожен підключений вузол і передає метрики CPU, пам'яті, сховища та мережі до швидкого веб-інтерфейсу, щоб ви могли помітити навантаження на віртуальну машину, контейнер або сховище резервних копій у момент його виникнення, а не після збою.

Оскільки Pulse є самостійно розміщеним, усі облікові дані та метрики залишаються на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без сторонньої телеметрії та ліцензування за кожен вузол. Запуск його на власному VPS забезпечує доступність інформаційної панелі, навіть коли відстежуваний хост має проблеми, а настроювані порогові сповіщення повідомляють вас електронною поштою, вебхуками або в чаті до того, як невеликі проблеми перетворяться на простої.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Pulse

Уніфікований перегляд Proxmox

Моніторинг кількох кластерів Proxmox VE та екземплярів Proxmox Backup Server з однієї інформаційної панелі, з метриками для кожної віртуальної машини, кожного контейнера та кожного сховища даних.

Метрики потокового передавання в реальному часі

Показники ЦП, пам'яті, диска та мережі в реальному часі безперервно оновлюються через WebSocket, щоб ви бачили зміни навантаження в момент їх виникнення.

Моніторинг Docker і Kubernetes

Відстежуйте використання ресурсів контейнерів та подів разом з хостами Proxmox для отримання єдиної цілісної картини для віртуальних машин та контейнерів.

Налаштовувані порогові сповіщення

Встановіть ліміти на ЦП, пам'ять, сховище або температуру та отримуйте сповіщення електронною поштою, вебхуком або в чаті, перш ніж проблеми загостряться.

Безагентне опитування API

Pulse підключається до Proxmox, використовуючи токени API, тому не потрібно встановлювати нічого зайвого на вузлах, за якими він спостерігає.

Чому варто запускати Pulse у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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