Pulse — це інформаційна панель моніторингу в реальному часі з відкритим вихідним кодом, яка надає єдиний, уніфікований огляд ваших кластерів Proxmox VE, екземплярів Proxmox Backup Server, хостів Docker та робочих навантажень Kubernetes. Вона безперервно опитує кожен підключений вузол і передає метрики CPU, пам'яті, сховища та мережі до швидкого веб-інтерфейсу, щоб ви могли помітити навантаження на віртуальну машину, контейнер або сховище резервних копій у момент його виникнення, а не після збою.

Оскільки Pulse є самостійно розміщеним, усі облікові дані та метрики залишаються на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без сторонньої телеметрії та ліцензування за кожен вузол. Запуск його на власному VPS забезпечує доступність інформаційної панелі, навіть коли відстежуваний хост має проблеми, а настроювані порогові сповіщення повідомляють вас електронною поштою, вебхуками або в чаті до того, як невеликі проблеми перетворяться на простої.