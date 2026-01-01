withoutbg — це додаток для видалення фону на базі ШІ з самостійним хостингом, який запускає чотириетапний конвеєр моделей ONNX повністю на вашому власному сервері. Він надає веб-інтерфейс із функцією перетягування для видалення фону з фотографій продуктів, портретів та маркетингових зображень — без надсилання файлів до хмарного сервісу або оплати за кожне зображення. Конвеєр поєднує сегментацію ISNet, керування Depth Anything V2, Focus Matting та модель уточнення для отримання чистих результатів з прозорим фоном лише за допомогою висновку ЦП.

Усі ваги моделі вбудовані в образ Docker, тому нічого не потрібно налаштовувати, крім розгортання контейнера — без завантаження моделей, без потреби в графічному процесорі, без зовнішніх викликів API на шляху обробки.