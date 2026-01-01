Розгорнути withoutbg за допомогою встановлення в один клік.
Локальний інструмент для видалення фону за допомогою ШІ, який обробляє зображення локально, без залежності від хмарних сервісів або плати за кожне зображення.
Виберіть тариф VPS для withoutbg
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою withoutbg
withoutbg — це додаток для видалення фону на базі ШІ з самостійним хостингом, який запускає чотириетапний конвеєр моделей ONNX повністю на вашому власному сервері. Він надає веб-інтерфейс із функцією перетягування для видалення фону з фотографій продуктів, портретів та маркетингових зображень — без надсилання файлів до хмарного сервісу або оплати за кожне зображення. Конвеєр поєднує сегментацію ISNet, керування Depth Anything V2, Focus Matting та модель уточнення для отримання чистих результатів з прозорим фоном лише за допомогою висновку ЦП.
Усі ваги моделі вбудовані в образ Docker, тому нічого не потрібно налаштовувати, крім розгортання контейнера — без завантаження моделей, без потреби в графічному процесорі, без зовнішніх викликів API на шляху обробки.
Ключові характеристики withoutbg
Локальний конвеєр моделі ШІ
Виконує всю обробку видалення фону на власному сервері, використовуючи комплектні моделі ONNX — жодне зображення ніколи не надсилається до зовнішнього хмарного сервісу.
Чотириетапна обробка
Сегментація ISNet, керування Depth Anything V2, Focus Matting та модель уточнення працюють разом для створення чітких країв на волоссі, хутрі та складних об'єктах.
GPU не потрібен
Висновок ONNX на базі ЦП означає, що будь-який стандартний VPS може запускати повний конвеєр моделі без апаратного забезпечення GPU або налаштування CUDA.
Drag-and-drop веб UI
Інтерфейс на основі React дозволяє користувачам перетягувати зображення та завантажувати результати з прозорим фоном у форматах PNG, JPEG або WebP без налаштування.
Без комісії за зображення
Власне розміщення позбавляє від плати за зображення з API видалення фону SaaS — обробляйте необмежену кількість зображень за фіксовану вартість VPS.
Чому варто запускати withoutbg у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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