ZincSearch — це пошукова система з відкритим кодом, написана на Go, що слугує легкою альтернативою Elasticsearch, розроблена для команд, яким потрібен швидкий повнотекстовий пошук без необхідності керувати кластером на базі JVM. Вона постачається як єдиний бінарний файл, комфортно працює на пристроях з обсягом ОЗП менше 1 ГБ, пропонує API для прийому даних, сумісний з Elasticsearch, та включає вбудований веб-інтерфейс Vue для індексування даних та виконання запитів.

Самостійне розміщення ZincSearch на власному VPS дозволяє тримати дані журналів, індекси документів та пошукову аналітику під вашим контролем, уникаючи при цьому витрат та операційних накладних витрат на керований Elasticsearch або розміщені пошукові платформи — а безсхемна архітектура означає, що ви можете почати індексувати документи JSON протягом декількох хвилин після розгортання.