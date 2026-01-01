Розгорніть ZincSearch: інсталяція в один клік.
Легка пошукова система з відкритим вихідним кодом, розроблена на Go, яка забезпечує повнотекстовий пошук з використанням лише частки ресурсів Elasticsearch.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ZincSearch
ZincSearch — це пошукова система з відкритим кодом, написана на Go, що слугує легкою альтернативою Elasticsearch, розроблена для команд, яким потрібен швидкий повнотекстовий пошук без необхідності керувати кластером на базі JVM. Вона постачається як єдиний бінарний файл, комфортно працює на пристроях з обсягом ОЗП менше 1 ГБ, пропонує API для прийому даних, сумісний з Elasticsearch, та включає вбудований веб-інтерфейс Vue для індексування даних та виконання запитів.
Самостійне розміщення ZincSearch на власному VPS дозволяє тримати дані журналів, індекси документів та пошукову аналітику під вашим контролем, уникаючи при цьому витрат та операційних накладних витрат на керований Elasticsearch або розміщені пошукові платформи — а безсхемна архітектура означає, що ви можете почати індексувати документи JSON протягом декількох хвилин після розгортання.
Ключові характеристики ZincSearch
Розмір єдиного бінарного файлу
Працює з використанням менше 1 ГБ ОЗП без JVM, без налаштування Lucene і без початкового завантаження кластера — ідеально підходить для менших тарифних планів VPS.
Сумісне з Elasticsearch API
Вбудована підтримка Elasticsearch ingest API дозволяє існуючим лог-шиперам та клієнтам надсилати документи без змін у коді.
Вбудований веб-інтерфейс
Vue-інтерфейс для керування індексами, виконання пошукових запитів та дослідження документів поставляється готовим до використання.
Безсхемне індексування
Індексуйте JSON-документи безпосередньо з автоматичним визначенням полів — без попереднього визначення схем відображення.
Вбудована автентифікація
Автентифікація на основі токенів включена та ввімкнена за замовчуванням, без необхідності налаштовувати окремий плагін безпеки.
Агрегації та фасети
Стандартні агрегаційні запити забезпечують роботу панелей моніторингу, аналітики журналів та досвіду фільтрованого пошуку серед мільйонів документів.
Чому варто запускати ZincSearch у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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