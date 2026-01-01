Встановіть Netdata в один клік.
Моніторинг інфраструктури в реальному часі з деталізацією до 1 секунди, понад 800 інтеграцій та без необхідності налаштування.
Виберіть тариф VPS для Netdata
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Netdata
Netdata — це платформа моніторингу інфраструктури з відкритим вихідним кодом, що працює в реальному часі, яка збирає тисячі метрик за секунду з ваших серверів, контейнерів, застосунків та хмарних сервісів. На відміну від традиційних стеків моніторингу, які вимагають окремих рівнів збору, зберігання та візуалізації даних, Netdata об'єднує всі три в єдиний легкий агент, надаючи живі інформаційні панелі протягом секунд після розгортання, без необхідності ручного налаштування для поширених сервісів.
Маючи понад 78 000 зірок на GitHub та 500 мільйонів завантажень Docker, Netdata є одним з найпоширеніших рішень для самостійного моніторингу. Запуск його на власному VPS зберігає всі метрики інфраструктури приватними у вашій мережі, з повним контролем над політиками зберігання, правилами сповіщень та доступом до інформаційних панелей.
Ключові характеристики Netdata
Односекундна деталізація метрик
Фіксує стрибки ЦП, навантаження на пам'ять та сплески затримки, які повністю пропускають інтервали опитування тривалістю 10 або 60 секунд.
800+ автоматично виявлених інтеграцій
Автоматично виявляє та відстежує бази даних, вебсервери, черги повідомлень та хмарні сервіси, що працюють на хості — файли конфігурації не потрібні.
Виявлення аномалій на основі машинного навчання
Навчає модель аномалій для кожної метрики та виявляє незвичайні закономірності, перш ніж вони спричинять збої, без ручного налаштування порогів.
Моніторинг контейнерів Docker
Виявляє всі запущені контейнери через сокет Docker та відстежує використання ЦП, пам'яті, мережевого вводу/виводу та диска для кожного контейнера.
Попередньо налаштована бібліотека сповіщень
Постачається з сотнями перевірених у боях сповіщень, що охоплюють ОС, бази даних та метрики застосунків — активні одразу після розгортання.
Чому варто запускати Netdata у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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