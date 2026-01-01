Netdata — це платформа моніторингу інфраструктури з відкритим вихідним кодом, що працює в реальному часі, яка збирає тисячі метрик за секунду з ваших серверів, контейнерів, застосунків та хмарних сервісів. На відміну від традиційних стеків моніторингу, які вимагають окремих рівнів збору, зберігання та візуалізації даних, Netdata об'єднує всі три в єдиний легкий агент, надаючи живі інформаційні панелі протягом секунд після розгортання, без необхідності ручного налаштування для поширених сервісів.

Маючи понад 78 000 зірок на GitHub та 500 мільйонів завантажень Docker, Netdata є одним з найпоширеніших рішень для самостійного моніторингу. Запуск його на власному VPS зберігає всі метрики інфраструктури приватними у вашій мережі, з повним контролем над політиками зберігання, правилами сповіщень та доступом до інформаційних панелей.