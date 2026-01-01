Розгортання Papra в один клік.
Мінімалістична платформа для керування документами з відкритим вихідним кодом для архівування та пошуку важливих файлів.
Виберіть тариф VPS для Papra
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Papra
Papra — це платформа для управління документами та архівування з відкритим кодом, розроблена для довгострокового зберігання та легкого пошуку особистих та організаційних документів — квитанцій, гарантій, договорів та всього, що вам потрібно зберігати. На відміну від громіздких DMS-рішень, Papra зосереджена на простоті: завантажуйте документи, позначайте їх тегами, шукайте їх і знаходьте знову через роки.
Самостійний хостинг Papra на власному VPS дає вам повний контроль над вашими документами без доступу третіх сторін, без плати за кожен документ і без обмежень на зберігання, крім обсягу вашого власного диска. Вбудована база даних SQLite означає нульову залежність від інфраструктури — лише один контейнер і один том.
Ключові характеристики Papra
Повнотекстовий пошук
Миттєвий пошук за вмістом документів, тегами та метаданими — включно з текстом, витягнутим зі сканованих зображень за допомогою OCR.
Автоматичні правила тегування
Визначте правила для автоматичного тегування вхідних документів на основі шаблонів імен файлів або вмісту, зберігаючи архів упорядкованим без ручних зусиль.
Прийом пошти
Надсилайте документи безпосередньо до вашої скриньки Papra електронною поштою, що спрощує архівування квитанцій та рахунків-фактур одразу після їх надходження.
Організації та спільний доступ
Створюйте кілька організацій та запрошуйте співавторів, щоб сім'ї або невеликі команди могли керувати документами разом в окремих просторах.
API та вебхуки
Інтегруйте Papra з іншими інструментами, використовуючи REST API, CLI, SDK та вебхуки для автоматизації документообігу.
Чому варто запускати Papra у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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