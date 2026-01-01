Papra — це платформа для управління документами та архівування з відкритим кодом, розроблена для довгострокового зберігання та легкого пошуку особистих та організаційних документів — квитанцій, гарантій, договорів та всього, що вам потрібно зберігати. На відміну від громіздких DMS-рішень, Papra зосереджена на простоті: завантажуйте документи, позначайте їх тегами, шукайте їх і знаходьте знову через роки.

Самостійний хостинг Papra на власному VPS дає вам повний контроль над вашими документами без доступу третіх сторін, без плати за кожен документ і без обмежень на зберігання, крім обсягу вашого власного диска. Вбудована база даних SQLite означає нульову залежність від інфраструктури — лише один контейнер і один том.