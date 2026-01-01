Element – це платформа для обміну повідомленнями та співпраці з відкритим вихідним кодом, побудована на протоколі Matrix. Вона забезпечує наскрізне шифрування повідомлень, голосові та відеодзвінки, а також обмін файлами за замовчуванням, з можливістю підключення до будь-якого Matrix homeserver — включно із самостійно розгорнутими екземплярами Synapse або публічними серверами, такими як matrix.org.

Самостійне розміщення Element на вашому VPS дозволяє контролювати вашу інфраструктуру обміну повідомленнями. Ви можете налаштовувати параметри федерації, застосовувати політики безпеки, інтегруватися з власним Matrix homeserver та гарантувати, що конфіденційні ділові комунікації ніколи не проходитимуть через сторонню хмарну інфраструктуру.