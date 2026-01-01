Розгорнути елемент в один клік.
Безпечний клієнт Matrix для обміну повідомленнями з наскрізним шифруванням для команд та спільнот, які володіють своїми даними.
Виберіть тариф VPS для Element
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Element
Element – це платформа для обміну повідомленнями та співпраці з відкритим вихідним кодом, побудована на протоколі Matrix. Вона забезпечує наскрізне шифрування повідомлень, голосові та відеодзвінки, а також обмін файлами за замовчуванням, з можливістю підключення до будь-якого Matrix homeserver — включно із самостійно розгорнутими екземплярами Synapse або публічними серверами, такими як matrix.org.
Самостійне розміщення Element на вашому VPS дозволяє контролювати вашу інфраструктуру обміну повідомленнями. Ви можете налаштовувати параметри федерації, застосовувати політики безпеки, інтегруватися з власним Matrix homeserver та гарантувати, що конфіденційні ділові комунікації ніколи не проходитимуть через сторонню хмарну інфраструктуру.
Ключові характеристики Element
Наскрізне шифрування
Усі повідомлення зашифровані за замовчуванням за допомогою протоколу Matrix Olm/Megolm, гарантуючи, що лише призначені учасники можуть читати розмови.
Відкрита Мережа Матриці
Підключайтеся до будь-якого домашнього сервера Matrix та спілкуйтеся через різні клієнти, сумісні з Matrix, забезпечуючи федерацію без прив'язки до платформи.
Кросплатформна синхронізація
Синхронізована історія повідомлень на веб, десктопних пристроях, iOS та Android забезпечує доступність розмов на кожному пристрої в реальному часі.
Голосові та відеодзвінки
Вбудовані зашифровані голосові та відеодзвінки з демонстрацією екрана підтримують співпрацю в режимі реального часу, не виходячи з інтерфейсу обміну повідомленнями.
Мостові інтеграції
Мости з'єднують Element зі Slack, IRC, Telegram та іншими платформами обміну повідомленнями, об'єднуючи комунікації в єдиний інтерфейс.
Чому варто запускати Element у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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