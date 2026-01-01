Maputnik — це стандартний візуальний редактор з відкритим вихідним кодом для специфікації стилю MapLibre GL, що використовується для розробки базових карт векторних тайлів для веб- та мобільних застосунків. Замість ручного редагування JSON, ви створюєте шари, властивості фарбування, вирази та фільтри за допомогою живого WYSIWYG-редактора, синхронізованого зі справжнім попереднім переглядом MapLibre GL.

Самостійний хостинг Maputnik на власному VPS зберігає власні файли стилів, URL-адреси тайлових серверів та ключі API всередині вашої інфраструктури, замість того, щоб покладатися на публічну демонстрацію на maplibre.org. Розгортання постачається як єдиний статичний інтерфейс, що обслуговується офіційним бінарним файлом Maputnik, тому робота з дизайну повністю виконується на стороні браузера без необхідності у зовнішніх залежностях картографічних сервісів.