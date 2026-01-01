Розгорніть Maputnik в один клік.
Безкоштовний та відкритий візуальний редактор для стилів карт MapLibre та Mapbox GL JSON, створений для розробників та картографів.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Maputnik
Maputnik — це стандартний візуальний редактор з відкритим вихідним кодом для специфікації стилю MapLibre GL, що використовується для розробки базових карт векторних тайлів для веб- та мобільних застосунків. Замість ручного редагування JSON, ви створюєте шари, властивості фарбування, вирази та фільтри за допомогою живого WYSIWYG-редактора, синхронізованого зі справжнім попереднім переглядом MapLibre GL.
Самостійний хостинг Maputnik на власному VPS зберігає власні файли стилів, URL-адреси тайлових серверів та ключі API всередині вашої інфраструктури, замість того, щоб покладатися на публічну демонстрацію на maplibre.org. Розгортання постачається як єдиний статичний інтерфейс, що обслуговується офіційним бінарним файлом Maputnik, тому робота з дизайну повністю виконується на стороні браузера без необхідності у зовнішніх залежностях картографічних сервісів.
Ключові характеристики Maputnik
WYSIWYG редактор стилів
Редагуйте стилі MapLibre та Mapbox GL JSON візуально за допомогою попереднього перегляду карти в реальному часі, який оновлюється, коли ви налаштовуєте шари, кольори, шрифти та вирази, що залежать від масштабу.
Повне покриття специфікації стилю
Підтримує кожен тип шару специфікації стилю MapLibre GL — заливка, лінія, символ, растр, відтінок рельєфу, теплова карта — з чутливими до типу вхідними даними для властивостей фарбування та макета.
Вирази, керовані даними
Створюйте та налагоджуйте вирази фільтрів і властивостей з вбудованою перевіркою, щоб стилі могли реагувати на атрибути об'єктів, рівень масштабування та стан під час виконання.
Інспектор векторних плиток
Переглядайте джерела векторних тайлів шар за шаром, щоб точно побачити, які функції та властивості доступні, перш ніж прив'язати їх у вашому стилі.
Імпорт та експорт стилів
Завантажте стилі з URL-адреси, завантажте JSON або вставте з буфера обміну, потім експортуйте готовий файл стилів, готовий для використання в MapLibre GL JS або нативних SDK.
Власні джерела тайлів
Направте редактор на власні кінцеві точки векторних або растрових тайлів, сервери OpenMapTiles або MBTiles, щоб розробляти стилі на основі даних, які фактично надає ваш застосунок.
Чому варто запускати Maputnik у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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