Встановіть MicroBin в один клік.
Легкий самостійно розміщений pastebin та обмінник файлів на Rust з QR-кодами, пастами, що самознищуються, та вбудованим скорочувачем URL-адрес.
Виберіть тариф VPS для MicroBin
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою MicroBin
MicroBin — це невеликий, швидкий, повнофункціональний сервіс pastebin та обміну файлами, написаний на Rust. Один бінарний файл забезпечує веб-інтерфейс, завантаження файлів, обмін вставками, скорочення URL-адрес та панель адміністратора — без зовнішньої бази даних, без середовища виконання PHP, без великого дерева залежностей. Розгортання за замовчуванням є навмисно мінімальним, щоб він залишався придатним для використання на невеликому VPS, але при цьому охоплював типові випадки використання, для яких люди самостійно розміщують pastebin.
Самостійне розміщення MicroBin на власному VPS зберігає спільні фрагменти, знімки екрана та короткі посилання всередині вашої інфраструктури замість публічних сервісів, які аналізують шаблони трафіку або вставляють рекламу. Вставки можуть бути захищені паролем, налаштовані на самознищення після прочитання, зашифровані на стороні клієнта або закріплені назавжди, і кожна вставка постачається з QR-кодом та короткою URL-адресою для швидкої передачі на мобільний пристрій.
Ключові характеристики MicroBin
Вставки та завантаження файлів
Діліться фрагментами тексту та завантажуйте файли будь-якого типу з обмеженнями за розміром, автоматичним підсвічуванням синтаксису та попереднім переглядом у тексті.
Вбудований скорочувач URL
Перетворюйте довгі посилання на короткі, брендовані URL-адреси, розміщені на вашому власному домені, без розгортання окремого сервісу скорочення посилань.
Прострочені та протиопікові пасти
Виберіть стандартні терміни дії, семантику самознищення після прочитання або закріпіть записи назавжди, щоб збалансувати збереження та конфіденційність.
Клієнтське шифрування
Опціональне шифрування на стороні клієнта гарантує, що сервер ніколи не бачить відкритого тексту для конфіденційних фрагментів, переданих за допомогою кодової фрази.
QR-коди та адмін-інтерфейс
Кожна вставка отримує QR-код для мобільної передачі, а панель адміністратора дозволяє переглядати, редагувати або видаляти будь-яку вставку з одного екрана.
Єдиний бінарний файл Rust
Без зовнішньої бази даних, без Redis, без фонових процесів — лише невеликий процес Rust, який комфортно працює на найменших планах VPS.
Чому варто запускати MicroBin у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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