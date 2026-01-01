Знижка до 68% на MicroBin

Встановіть MicroBin в один клік.

Легкий самостійно розміщений pastebin та обмінник файлів на Rust з QR-кодами, пастами, що самознищуються, та вбудованим скорочувачем URL-адрес.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановіть MicroBin в один клік.

Виберіть тариф VPS для MicroBin

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою MicroBin

MicroBin — це невеликий, швидкий, повнофункціональний сервіс pastebin та обміну файлами, написаний на Rust. Один бінарний файл забезпечує веб-інтерфейс, завантаження файлів, обмін вставками, скорочення URL-адрес та панель адміністратора — без зовнішньої бази даних, без середовища виконання PHP, без великого дерева залежностей. Розгортання за замовчуванням є навмисно мінімальним, щоб він залишався придатним для використання на невеликому VPS, але при цьому охоплював типові випадки використання, для яких люди самостійно розміщують pastebin.

Самостійне розміщення MicroBin на власному VPS зберігає спільні фрагменти, знімки екрана та короткі посилання всередині вашої інфраструктури замість публічних сервісів, які аналізують шаблони трафіку або вставляють рекламу. Вставки можуть бути захищені паролем, налаштовані на самознищення після прочитання, зашифровані на стороні клієнта або закріплені назавжди, і кожна вставка постачається з QR-кодом та короткою URL-адресою для швидкої передачі на мобільний пристрій.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики MicroBin

Вставки та завантаження файлів

Діліться фрагментами тексту та завантажуйте файли будь-якого типу з обмеженнями за розміром, автоматичним підсвічуванням синтаксису та попереднім переглядом у тексті.

Вбудований скорочувач URL

Перетворюйте довгі посилання на короткі, брендовані URL-адреси, розміщені на вашому власному домені, без розгортання окремого сервісу скорочення посилань.

Прострочені та протиопікові пасти

Виберіть стандартні терміни дії, семантику самознищення після прочитання або закріпіть записи назавжди, щоб збалансувати збереження та конфіденційність.

Клієнтське шифрування

Опціональне шифрування на стороні клієнта гарантує, що сервер ніколи не бачить відкритого тексту для конфіденційних фрагментів, переданих за допомогою кодової фрази.

QR-коди та адмін-інтерфейс

Кожна вставка отримує QR-код для мобільної передачі, а панель адміністратора дозволяє переглядати, редагувати або видаляти будь-яку вставку з одного екрана.

Єдиний бінарний файл Rust

Без зовнішньої бази даних, без Redis, без фонових процесів — лише невеликий процес Rust, який комфортно працює на найменших планах VPS.

Чому варто запускати MicroBin у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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