MicroBin — це невеликий, швидкий, повнофункціональний сервіс pastebin та обміну файлами, написаний на Rust. Один бінарний файл забезпечує веб-інтерфейс, завантаження файлів, обмін вставками, скорочення URL-адрес та панель адміністратора — без зовнішньої бази даних, без середовища виконання PHP, без великого дерева залежностей. Розгортання за замовчуванням є навмисно мінімальним, щоб він залишався придатним для використання на невеликому VPS, але при цьому охоплював типові випадки використання, для яких люди самостійно розміщують pastebin.

Самостійне розміщення MicroBin на власному VPS зберігає спільні фрагменти, знімки екрана та короткі посилання всередині вашої інфраструктури замість публічних сервісів, які аналізують шаблони трафіку або вставляють рекламу. Вставки можуть бути захищені паролем, налаштовані на самознищення після прочитання, зашифровані на стороні клієнта або закріплені назавжди, і кожна вставка постачається з QR-кодом та короткою URL-адресою для швидкої передачі на мобільний пристрій.