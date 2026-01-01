ThingsBoard — це платформа IoT з відкритим вихідним кодом, яка охоплює повний життєвий цикл розгортання підключених пристроїв — від забезпечення пристроїв та керування обліковими даними до збору телеметрії в реальному часі, обробки складних подій та візуалізації кастомних інформаційних панелей. Вона підтримує протоколи MQTT, HTTP та CoAP одразу після встановлення, що робить її сумісною практично з будь-яким мікроконтролером, промисловим датчиком або шлюзом.

Самостійне розміщення ThingsBoard на власному VPS означає, що дані ваших пристроїв ніколи не залишають вашу інфраструктуру — що є критично важливим для розгортань в промисловості, медицині та розумних будівлях, які підпадають під вимоги суверенітету даних. Завдяки підтримці мультиорендності, один екземпляр ThingsBoard може обслуговувати ізольовані середовища для різних команд, клієнтів або проєктів.