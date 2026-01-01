Знижка до 68% на ThingsBoard

Розгорніть ThingsBoard в один клік.

IoT-платформа з відкритим кодом для керування пристроями, збору телеметрії в реальному часі та візуалізації індивідуальних інформаційних панелей.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
549/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть ThingsBoard в один клік.

Виберіть тариф VPS для ThingsBoard

Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою ThingsBoard

ThingsBoard — це платформа IoT з відкритим вихідним кодом, яка охоплює повний життєвий цикл розгортання підключених пристроїв — від забезпечення пристроїв та керування обліковими даними до збору телеметрії в реальному часі, обробки складних подій та візуалізації кастомних інформаційних панелей. Вона підтримує протоколи MQTT, HTTP та CoAP одразу після встановлення, що робить її сумісною практично з будь-яким мікроконтролером, промисловим датчиком або шлюзом.

Самостійне розміщення ThingsBoard на власному VPS означає, що дані ваших пристроїв ніколи не залишають вашу інфраструктуру — що є критично важливим для розгортань в промисловості, медицині та розумних будівлях, які підпадають під вимоги суверенітету даних. Завдяки підтримці мультиорендності, один екземпляр ThingsBoard може обслуговувати ізольовані середовища для різних команд, клієнтів або проєктів.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики ThingsBoard

Панелі моніторингу в реальному часі

Створюйте власні панелі моніторингу з десятками типів віджетів — діаграм, показників, карт і таблиць — які оновлюються в реальному часі, коли пристрої надсилають телеметрію.

Візуальний рушій правил

Обробляйте дані пристроїв за допомогою редактора ланцюжків правил з функцією перетягування, який запускає сповіщення, трансформує корисні навантаження та пересилає події до зовнішніх систем.

Підключення пристроїв MQTT

Підключайте датчики та мікроконтролери через MQTT, HTTP або CoAP, використовуючи токени доступу для кожного пристрою, без необхідності в додатковому брокері.

Управління парком пристроїв

Організовуйте пристрої в групи, призначайте спільні атрибути, керуйте оновленнями прошивки та відстежуйте стан пристроїв по всьому вашому парку.

Підтримка багатоорендності

Створюйте ізольовані облікові записи орендарів з власними пристроями, інформаційними панелями та ролями користувачів — ідеально підходить для продуктових компаній, які керують розгортаннями клієнтів.

Тривоги та Сповіщення

Визначте сигналізації, керовані пороговими значеннями або правилами, які надсилають сповіщення електронною поштою, вебхуком або на платформу, коли виконуються умови пристрою.

Чому варто запускати ThingsBoard у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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