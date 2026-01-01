Розгорніть ThingsBoard в один клік.
IoT-платформа з відкритим кодом для керування пристроями, збору телеметрії в реальному часі та візуалізації індивідуальних інформаційних панелей.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ThingsBoard
ThingsBoard — це платформа IoT з відкритим вихідним кодом, яка охоплює повний життєвий цикл розгортання підключених пристроїв — від забезпечення пристроїв та керування обліковими даними до збору телеметрії в реальному часі, обробки складних подій та візуалізації кастомних інформаційних панелей. Вона підтримує протоколи MQTT, HTTP та CoAP одразу після встановлення, що робить її сумісною практично з будь-яким мікроконтролером, промисловим датчиком або шлюзом.
Самостійне розміщення ThingsBoard на власному VPS означає, що дані ваших пристроїв ніколи не залишають вашу інфраструктуру — що є критично важливим для розгортань в промисловості, медицині та розумних будівлях, які підпадають під вимоги суверенітету даних. Завдяки підтримці мультиорендності, один екземпляр ThingsBoard може обслуговувати ізольовані середовища для різних команд, клієнтів або проєктів.
Ключові характеристики ThingsBoard
Панелі моніторингу в реальному часі
Створюйте власні панелі моніторингу з десятками типів віджетів — діаграм, показників, карт і таблиць — які оновлюються в реальному часі, коли пристрої надсилають телеметрію.
Візуальний рушій правил
Обробляйте дані пристроїв за допомогою редактора ланцюжків правил з функцією перетягування, який запускає сповіщення, трансформує корисні навантаження та пересилає події до зовнішніх систем.
Підключення пристроїв MQTT
Підключайте датчики та мікроконтролери через MQTT, HTTP або CoAP, використовуючи токени доступу для кожного пристрою, без необхідності в додатковому брокері.
Управління парком пристроїв
Організовуйте пристрої в групи, призначайте спільні атрибути, керуйте оновленнями прошивки та відстежуйте стан пристроїв по всьому вашому парку.
Підтримка багатоорендності
Створюйте ізольовані облікові записи орендарів з власними пристроями, інформаційними панелями та ролями користувачів — ідеально підходить для продуктових компаній, які керують розгортаннями клієнтів.
Тривоги та Сповіщення
Визначте сигналізації, керовані пороговими значеннями або правилами, які надсилають сповіщення електронною поштою, вебхуком або на платформу, коли виконуються умови пристрою.
Чому варто запускати ThingsBoard у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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