Koillection — це самостійно розміщуваний застосунок для керування колекціями, що дозволяє каталогізувати будь-що — книги, вінілові платівки, відеоігри, марки, колекційні картки або будь-яку іншу колекцію, яку ви ведете. На відміну від хмарних сервісів каталогізації, Koillection повністю працює на вашому власному сервері, зберігаючи дані вашої колекції приватними та під вашим повним контролем.

Побудований на Symfony з чистим, адаптивним інтерфейсом, Koillection підтримує власні поля метаданих та веб-скрепери, щоб ви могли збагачувати елементи саме тією інформацією, яка важлива для вашого типу колекції. Повний REST API забезпечує інтеграцію із зовнішніми інструментами, а багатомовна підтримка охоплює понад 11 мов одразу.