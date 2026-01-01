Розгорніть Koillection в один клік.
Самохостинговий менеджер колекцій для організації та каталогізації будь-якого типу фізичної або цифрової колекції.
Виберіть тариф VPS для Koillection
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Koillection
Koillection — це самостійно розміщуваний застосунок для керування колекціями, що дозволяє каталогізувати будь-що — книги, вінілові платівки, відеоігри, марки, колекційні картки або будь-яку іншу колекцію, яку ви ведете. На відміну від хмарних сервісів каталогізації, Koillection повністю працює на вашому власному сервері, зберігаючи дані вашої колекції приватними та під вашим повним контролем.
Побудований на Symfony з чистим, адаптивним інтерфейсом, Koillection підтримує власні поля метаданих та веб-скрепери, щоб ви могли збагачувати елементи саме тією інформацією, яка важлива для вашого типу колекції. Повний REST API забезпечує інтеграцію із зовнішніми інструментами, а багатомовна підтримка охоплює понад 11 мов одразу.
Ключові характеристики Koillection
Будь-який тип колекції
Каталогізуйте книги, ігри, вініл, марки або будь-які інші предмети колекціонування, не обмежуючись готовими шаблонами.
Користувацькі поля метаданих
Визначте точні поля та структуру даних, що відповідає вашій колекції, замість того, щоб адаптуватися до загальної схеми.
Підтримка веб-скреперів
Автоматично отримуйте метадані із зовнішніх вебсайтів, щоб збагатити ваші елементи обкладинками, описами та деталями.
Доступ до REST API
Розкрийте дані колекції через повний REST API, дозволяючи інтеграцію з користувацькими застосунками або робочими процесами автоматизації.
Багатомовний інтерфейс
Використовуйте Koillection своєю мовою — підтримується понад 11 мов з повною підтримкою англійської та французької.
Чому варто запускати Koillection у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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