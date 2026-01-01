Coral — це платформа для коментування з відкритим вихідним кодом, створена Vox Media для підтримки здоровіших обговорень на сайті для новинних організацій, видавців та творців контенту. Вона замінює сторонні віджети коментарів самостійно розміщеною системою, розробленою з урахуванням реалій управління спільнотою: велике навантаження на модерацію, ворожі учасники та необхідність зберігати дані аудиторії у вашій власній інфраструктурі.

Їй довіряють понад 500 редакцій у 28 країнах, включно з The Washington Post та The Financial Times, Coral поєднує швидкий, доступний досвід для читачів з набором інструментів модерації, спеціально створеним для редакційних команд. Самостійне розміщення на власному VPS зберігає ідентифікаційні дані читачів, історію коментарів та сигнали залученості під вашим повним контролем, а не у стороннього SaaS.