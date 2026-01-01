Встановлення Coral Talk в один клік.
Платформа для коментування з відкритим кодом від Vox Media, яка переосмислює обговорення та модерацію на сайті для редакцій.
Виберіть тариф VPS для Coral Talk
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Coral Talk
Coral — це платформа для коментування з відкритим вихідним кодом, створена Vox Media для підтримки здоровіших обговорень на сайті для новинних організацій, видавців та творців контенту. Вона замінює сторонні віджети коментарів самостійно розміщеною системою, розробленою з урахуванням реалій управління спільнотою: велике навантаження на модерацію, ворожі учасники та необхідність зберігати дані аудиторії у вашій власній інфраструктурі.
Їй довіряють понад 500 редакцій у 28 країнах, включно з The Washington Post та The Financial Times, Coral поєднує швидкий, доступний досвід для читачів з набором інструментів модерації, спеціально створеним для редакційних команд. Самостійне розміщення на власному VPS зберігає ідентифікаційні дані читачів, історію коментарів та сигнали залученості під вашим повним контролем, а не у стороннього SaaS.
Ключові характеристики Coral Talk
Набір інструментів модерації
Фільтруйте та схвалюйте коментарі масово за допомогою черг реакцій, списків заборонених слів, позначення підозрілих слів та налаштувань модерації для кожної історії, розроблених для редакційних команд.
Запитання та відповіді і онлайн-чат
Перемкніть історію в режим запитань та відповідей або живого чату, щоб проводити сесії з запрошеними експертами, обговорення гарячих новин або структуровані інтерв'ю з читачами.
Залученість авторів
Вибрані коментарі, значки репортерів та вбудовані відповіді персоналу дозволяють журналістам виділяти найкращі дописи та відповідати читачам безпосередньо в обговоренні.
Єдиний вхід
Інтегруйте Coral у ваш існуючий рівень ідентифікації за допомогою SSO на основі JWT, провайдерів OAuth або локальних облікових записів, щоб читачі могли повторно використовувати свій логін на сайті.
Конфіденційність та власність даних
Коментарі, профілі та історія модерації залишаються на вашому VPS у MongoDB, з вбудованими інструментами експорту та видалення, що відповідають вимогам GDPR.
Вбудовується в будь-яку CMS
Легкий скрипт вбудовування інтегрує Coral у WordPress, Ghost, Drupal або власні стеки, не прив'язуючи ваш сайт до однієї CMS.
Чому варто запускати Coral Talk у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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