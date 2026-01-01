Знижка до 68% на Coral Talk

Встановлення Coral Talk в один клік.

Платформа для коментування з відкритим кодом від Vox Media, яка переосмислює обговорення та модерацію на сайті для редакцій.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановлення Coral Talk в один клік.

Виберіть тариф VPS для Coral Talk

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Coral Talk

Coral — це платформа для коментування з відкритим вихідним кодом, створена Vox Media для підтримки здоровіших обговорень на сайті для новинних організацій, видавців та творців контенту. Вона замінює сторонні віджети коментарів самостійно розміщеною системою, розробленою з урахуванням реалій управління спільнотою: велике навантаження на модерацію, ворожі учасники та необхідність зберігати дані аудиторії у вашій власній інфраструктурі.

Їй довіряють понад 500 редакцій у 28 країнах, включно з The Washington Post та The Financial Times, Coral поєднує швидкий, доступний досвід для читачів з набором інструментів модерації, спеціально створеним для редакційних команд. Самостійне розміщення на власному VPS зберігає ідентифікаційні дані читачів, історію коментарів та сигнали залученості під вашим повним контролем, а не у стороннього SaaS.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Coral Talk

Набір інструментів модерації

Фільтруйте та схвалюйте коментарі масово за допомогою черг реакцій, списків заборонених слів, позначення підозрілих слів та налаштувань модерації для кожної історії, розроблених для редакційних команд.

Запитання та відповіді і онлайн-чат

Перемкніть історію в режим запитань та відповідей або живого чату, щоб проводити сесії з запрошеними експертами, обговорення гарячих новин або структуровані інтерв'ю з читачами.

Залученість авторів

Вибрані коментарі, значки репортерів та вбудовані відповіді персоналу дозволяють журналістам виділяти найкращі дописи та відповідати читачам безпосередньо в обговоренні.

Єдиний вхід

Інтегруйте Coral у ваш існуючий рівень ідентифікації за допомогою SSO на основі JWT, провайдерів OAuth або локальних облікових записів, щоб читачі могли повторно використовувати свій логін на сайті.

Конфіденційність та власність даних

Коментарі, профілі та історія модерації залишаються на вашому VPS у MongoDB, з вбудованими інструментами експорту та видалення, що відповідають вимогам GDPR.

Вбудовується в будь-яку CMS

Легкий скрипт вбудовування інтегрує Coral у WordPress, Ghost, Drupal або власні стеки, не прив'язуючи ваш сайт до однієї CMS.

Чому варто запускати Coral Talk у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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