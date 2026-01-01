GoCD — це сервер безперервної доставки, розроблений ThoughtWorks, який виходить за рамки базової CI для моделювання повного конвеєра доставки програмного забезпечення. Його основна перевага — це можливість визначати складні конвеєри із залежностями типу «fan-in» та «fan-out», дозволяючи командам точно відображати, як код переміщується від коміту до виробництва через кілька етапів, середовищ та паралельних потоків.

Перегляд «Карти потоку створення цінності» надає командам візуалізацію в реальному часі кожної збірки та розгортання по всьому конвеєру, що дозволяє легко виявляти вузькі місця та розуміти стан будь-якого випуску. GoCD працює на основі легкої архітектури «сервер-агент», тому потужність збірки масштабується просто шляхом додавання більшої кількості агентів. Самостійний хостинг гарантує, що конфігурації вашого конвеєра, артефакти та історія розгортання залишаються повністю під вашим контролем.