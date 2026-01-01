Розгорнути GoCD в один клік.
Сервер безперервної доставки з відкритим вихідним кодом, з потужним моделюванням конвеєрів, картуванням потоку створення цінності та управлінням залежностями для складних робочих процесів випуску.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою GoCD
GoCD — це сервер безперервної доставки, розроблений ThoughtWorks, який виходить за рамки базової CI для моделювання повного конвеєра доставки програмного забезпечення. Його основна перевага — це можливість визначати складні конвеєри із залежностями типу «fan-in» та «fan-out», дозволяючи командам точно відображати, як код переміщується від коміту до виробництва через кілька етапів, середовищ та паралельних потоків.
Перегляд «Карти потоку створення цінності» надає командам візуалізацію в реальному часі кожної збірки та розгортання по всьому конвеєру, що дозволяє легко виявляти вузькі місця та розуміти стан будь-якого випуску. GoCD працює на основі легкої архітектури «сервер-агент», тому потужність збірки масштабується просто шляхом додавання більшої кількості агентів. Самостійний хостинг гарантує, що конфігурації вашого конвеєра, артефакти та історія розгортання залишаються повністю під вашим контролем.
Ключові характеристики GoCD
Картування потоку цінності
Візуалізуйте кожну збірку та розгортання по всьому конвеєру в реальному часі, щоб вузькі місця та статус випуску були одразу видимими.
Моделювання конвеєра
Моделюйте складні залежності злиття та розгалуження між конвеєрами, щоб точно відобразити, як код проходить від коміту до продакшену.
Паралельне виконання
Запускайте кілька етапів і завдань паралельно в конвеєрі, щоб скоротити час збірки та максимально використовувати інфраструктуру.
Агентне масштабування
Додайте агенти збірки для горизонтального масштабування потужності — кожен агент забирає завдання з сервера та виконує їх незалежно.
Пайплайн як код
Зберігайте конфігурації конвеєра у вашому Git-репозиторії, і GoCD автоматично синхронізуватиме та застосовуватиме зміни при кожному push-запиті.
Чому варто запускати GoCD у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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