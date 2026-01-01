Розгорніть Isso за допомогою інсталяції в один клік.
Легкий, самостійно розміщений сервер коментарів для блогів та статичних сайтів, без стороннього відстеження.
Виберіть тариф VPS для Isso
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Isso
Isso — це легкий, самостійно розміщений сервер коментарів, розроблений як альтернатива Disqus та подібним стороннім сервісам, що поважає конфіденційність. Він зберігає всі коментарі в базі даних SQLite на вашому власному сервері, усуваючи сторонні пікселі відстеження та зовнішні залежності JavaScript з браузерів відвідувачів вашого вебсайту.
На відміну від хмарних сервісів коментування, які монетизують дані користувачів, Isso зберігає коментарі ваших читачів на інфраструктурі, якою ви володієте. Він підтримує форматування Markdown, обговорення коментарів, сповіщення електронною поштою, черги модерації та вбудований інтерфейс адміністратора — усе необхідне для професійного налаштування коментування без компромісів щодо конфіденційності, властивих хостинговим сервісам.
Ключові характеристики Isso
Конфіденційність за замовчуванням
Усі коментарі зберігаються у вашій власній базі даних SQLite без сторонніх скриптів відстеження чи аналітики, вбудованих у браузери ваших відвідувачів.
Markdown у коментарях
Читачі можуть форматувати свої коментарі за допомогою Markdown, включно з жирним шрифтом, курсивом, посиланнями та блоками коду, без додаткової конфігурації.
Сповіщення електронною поштою
Отримуйте сповіщення електронною поштою про нові коментарі та відповіді через SMTP, щоб ви були в курсі, не вимагаючи від читачів створювати облікові записи.
Модерація коментарів
Затримувати коментарі в черзі модерації перед публікацією, з можливістю автоматичного схвалення для раніше підтверджених електронних адрес.
Веб-інтерфейс адміна
Вбудований захищений паролем інтерфейс адміністратора дозволяє схвалювати, редагувати або видаляти будь-який коментар, не торкаючись бази даних безпосередньо.
Чому варто запускати Isso у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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