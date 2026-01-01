Isso — це легкий, самостійно розміщений сервер коментарів, розроблений як альтернатива Disqus та подібним стороннім сервісам, що поважає конфіденційність. Він зберігає всі коментарі в базі даних SQLite на вашому власному сервері, усуваючи сторонні пікселі відстеження та зовнішні залежності JavaScript з браузерів відвідувачів вашого вебсайту.

На відміну від хмарних сервісів коментування, які монетизують дані користувачів, Isso зберігає коментарі ваших читачів на інфраструктурі, якою ви володієте. Він підтримує форматування Markdown, обговорення коментарів, сповіщення електронною поштою, черги модерації та вбудований інтерфейс адміністратора — усе необхідне для професійного налаштування коментування без компромісів щодо конфіденційності, властивих хостинговим сервісам.