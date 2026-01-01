Розгорніть Stump в один клік.
Самохостинговий сервер коміксів, манги та електронних книг з підтримкою OPDS, синхронізацією з електронними рідерами та вбудованим веб-рідером.
Виберіть тариф VPS для Stump
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Stump
Stump — це швидкий медіасервер з відкритим вихідним кодом для коміксів, манги та електронних книг, створений на Rust. Він упорядковує ваші бібліотеки EPUB, PDF, CBZ та CBR у веб-інтерфейс, доступний для перегляду, із вбудованою програмою для читання та надає каталог OPDS, щоб будь-який сумісний електронний рідер або додаток міг безпосередньо транслювати вашу колекцію. Синхронізація Kobo та KoReader підтримує синхронізацію прогресу читання між пристроями без ручних закладок.
Самостійний хостинг Stump на вашому VPS означає, що вся ваша бібліотека доступна з будь-якого пристрою, будь-де, без завантаження файлів до стороннього хмарного сервісу. Сервер на базі Rust працює з мінімальними ресурсами, що робить його практичним навіть для тарифних планів VPS початкового рівня.
Ключові характеристики Stump
Підтримка EPUB, PDF, CBZ/CBR
Читайте комікси, мангу, PDF-файли та електронні книги безпосередньо в браузері за допомогою адаптивного вбудованого засобу для читання, оптимізованого для кожного формату.
Підтримка каталогу OPDS
Надайте доступ до своєї бібліотеки через OPDS та OPDS Page Streaming, щоб будь-який сумісний застосунок — Moon+ Reader, Kybook, Panels — міг переглядати та транслювати вашу колекцію.
Синхронізація Kobo та KoReader
Синхронізуйте прогрес читання та закладки з електронними книгами Kobo та KoReader автоматично, зберігаючи вашу позицію узгодженою на всіх пристроях.
Деталізований контроль доступу
Керуйте кількома обліковими записами користувачів з дозволами на основі ролей, контролюючи, до яких бібліотек кожен користувач може отримати доступ і що вони можуть змінювати.
Колекції і списки читання
Організуйте серії в колекції та створюйте впорядковані списки для читання, щоб направляти читачів через багатотомні цикли або кросоверні арки.
Чому варто запускати Stump у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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