Stump — це швидкий медіасервер з відкритим вихідним кодом для коміксів, манги та електронних книг, створений на Rust. Він упорядковує ваші бібліотеки EPUB, PDF, CBZ та CBR у веб-інтерфейс, доступний для перегляду, із вбудованою програмою для читання та надає каталог OPDS, щоб будь-який сумісний електронний рідер або додаток міг безпосередньо транслювати вашу колекцію. Синхронізація Kobo та KoReader підтримує синхронізацію прогресу читання між пристроями без ручних закладок.

Самостійний хостинг Stump на вашому VPS означає, що вся ваша бібліотека доступна з будь-якого пристрою, будь-де, без завантаження файлів до стороннього хмарного сервісу. Сервер на базі Rust працює з мінімальними ресурсами, що робить його практичним навіть для тарифних планів VPS початкового рівня.