Розгорніть OmniTools в один клік.
Веб-пакет утиліт з самостійним розміщенням, що містить понад 80 інструментів для редагування зображень, роботи з PDF, конвертації відео та перетворення даних.
Виберіть тариф VPS для OmniTools
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою OmniTools
OmniTools об'єднує понад 80 браузерних утиліт в єдиний самостійно розміщений застосунок, усуваючи необхідність відвідувати численні розрізнені онлайн-сайти для конвертації. Редагування зображень, об'єднання PDF, обрізка відео, форматування JSON, генерація QR-кодів та багато іншого доступні з одного послідовного інтерфейсу без обмежень розміру файлів або преміум-платежів.
Оскільки вся обробка відбувається безпосередньо в браузері, жодні файли ніколи не завантажуються на сервер. Самостійне розміщення OmniTools означає, що конфіденційні документи залишаються у вашій мережі, ваша команда отримує чистий інструмент без реклами, доступний з будь-якого пристрою, і ви усуваєте ризики конфіденційності публічних сайтів для конвертації.
Ключові характеристики OmniTools
Браузерна обробка
Усі файлові операції виконуються локально в браузері — нічого не завантажується на сервер, зберігаючи конфіденційність чутливих документів.
Зображення і інструменти PDF
Змінюйте розмір, конвертуйте та стискайте зображення; об'єднуйте, розділяйте та анотуйте PDF-файли без встановлення настільного програмного забезпечення.
Відео та аудіо утиліти
Обрізайте відео, видобувайте аудіодоріжки та конвертуйте у формат GIF безпосередньо в браузері.
Інструменти для розробників даних
Форматуйте JSON, конвертуйте між CSV та JSON, валідуйте XML, та кодуйте або декодуйте URL-адреси в одному місці.
Без реклами або платних стін
Самохостинг забезпечує чистий інтерфейс без відволікань, з усіма 80+ інструментами, повністю доступними без додаткової плати.
Чому варто запускати OmniTools у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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