Scrypted — це платформа для інтеграції домашнього відео з відкритим вихідним кодом та мережевий відеореєстратор (NVR), який об'єднує IP-камери в екосистемах розумного дому, включаючи HomeKit, Google Home, Alexa та Home Assistant. Його апаратне прискорене перекодування та архітектура плагінів забезпечують прямі трансляції з низькою затримкою та надійні записи 24/7 без прив'язки до постачальника.

Плагін Scrypted NVR додає безперервний запис з інтелектуальними виявленнями на основі ШІ, миттєві сповіщення про рух та досконалий мобільний і настільний додаток для віддаленого моніторингу. Самостійний хостинг на вашому VPS дає вам повне право власності на ваші записи та усуває поточні витрати на хмарну підписку.