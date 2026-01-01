Розгорнути Scrypted в один клік.
Високопродуктивна платформа для інтеграції домашнього відео та мережевий відеореєстратор з інтелектуальними виявленнями на основі ШІ.
Виберіть тариф VPS для Scrypted
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Scrypted
Scrypted — це платформа для інтеграції домашнього відео з відкритим вихідним кодом та мережевий відеореєстратор (NVR), який об'єднує IP-камери в екосистемах розумного дому, включаючи HomeKit, Google Home, Alexa та Home Assistant. Його апаратне прискорене перекодування та архітектура плагінів забезпечують прямі трансляції з низькою затримкою та надійні записи 24/7 без прив'язки до постачальника.
Плагін Scrypted NVR додає безперервний запис з інтелектуальними виявленнями на основі ШІ, миттєві сповіщення про рух та досконалий мобільний і настільний додаток для віддаленого моніторингу. Самостійний хостинг на вашому VPS дає вам повне право власності на ваші записи та усуває поточні витрати на хмарну підписку.
Ключові характеристики Scrypted
Інтеграція розумного дому
Транслюйте камери в HomeKit, Google Home, Alexa та Home Assistant одночасно з єдиної уніфікованої платформи.
Цілодобовий запис NVR
Записуйте кожну камеру цілодобово за допомогою плагіна Scrypted NVR і переглядайте записи завдяки інтуїтивно зрозумілій навігації по часовій шкалі.
Розумні виявлення ШІ
Отримуйте інтелектуальні сповіщення про рух, людей, транспортні засоби та тварин, що генеруються моделями машинного навчання на пристрої.
Прискорення обладнання
Використовуйте GPU або апаратне прискорення декодування відео для плавних потоків з низькою затримкою та мінімальним навантаженням на ЦП.
Екосистема плагінів
Розширте функціональність сотнями плагінів спільноти, які підтримують камери, замки, датчики та пристрої розумного дому.
Чому варто запускати Scrypted у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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