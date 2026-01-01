Meteroid – це платформа для виставлення рахунків з відкритим кодом, створена для сучасних SaaS-компаній, яким потрібен повний контроль над тим, як вони встановлюють ціни, обліковують використання та виставляють рахунки своїм клієнтам. Вона підтримує підписки, тарифікацію на основі використання, гібридні тарифні плани, безкоштовні пробні періоди, купони та збереження старих умов через єдиний API та адміністративний інтерфейс, усуваючи необхідність поєднувати Stripe Billing, сервіс обліку використання та власну систему виставлення рахунків.

Самостійне розміщення Meteroid зберігає дані клієнтів, логіку ціноутворення та записи про доходи всередині вашого власного VPS, без комісій за кожну подію від сторонніх постачальників послуг виставлення рахунків. Розгортання включає PostgreSQL, ClickHouse для аналітики обліку великих обсягів даних та Redpanda для потокової передачі подій.