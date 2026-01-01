Розгортання Meteroid в один клік.
Інфраструктура ціноутворення та виставлення рахунків з відкритим вихідним кодом для SaaS — підписки, облік на основі використання, виставлення рахунків та аналітика доходів.
Виберіть тариф VPS для Meteroid
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Meteroid
Meteroid – це платформа для виставлення рахунків з відкритим кодом, створена для сучасних SaaS-компаній, яким потрібен повний контроль над тим, як вони встановлюють ціни, обліковують використання та виставляють рахунки своїм клієнтам. Вона підтримує підписки, тарифікацію на основі використання, гібридні тарифні плани, безкоштовні пробні періоди, купони та збереження старих умов через єдиний API та адміністративний інтерфейс, усуваючи необхідність поєднувати Stripe Billing, сервіс обліку використання та власну систему виставлення рахунків.
Самостійне розміщення Meteroid зберігає дані клієнтів, логіку ціноутворення та записи про доходи всередині вашого власного VPS, без комісій за кожну подію від сторонніх постачальників послуг виставлення рахунків. Розгортання включає PostgreSQL, ClickHouse для аналітики обліку великих обсягів даних та Redpanda для потокової передачі подій.
Ключові характеристики Meteroid
Управління підписками
Керуйте повторюваними планами, безкоштовними пробними періодами, оновленнями, пониженнями та успадкованими цінами через єдиний адміністративний інтерфейс і REST API.
Облік за використанням
Передавайте події продукту до ClickHouse та тарифікуйте за вимірюваними параметрами, такими як виклики API, місця або сховище, з прийомом даних за долі секунди.
Автоматизоване виставлення рахунків
Генеруйте рахунки з точним пропорційним розрахунком у кожному платіжному циклі та доставляйте їх через вебхуки або подальші платіжні системи.
Гібридні моделі ціноутворення
Поєднуйте фіксовані платежі, плату за місце, багаторівневе використання та одноразові позиції в одному плані без спеціального коду для виставлення рахунків.
Аналітика доходу
Відстежуйте MRR, відтік, розширення та утримання когорт за допомогою вбудованих панелей моніторингу, що працюють на основі ваших актуальних платіжних даних.
Відкриті REST та gRPC API
Інтегруйте Meteroid у ваш продукт за допомогою першокласних REST та gRPC API та уникніть прив'язки до закритого постачальника білінгових послуг.
Чому варто запускати Meteroid у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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