Розгорнути Jellyseerr в один клік.
Інструмент для керування медіазапитами, що дозволяє користувачам шукати фільми та телешоу для Jellyfin, Emby та Plex.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Jellyseerr
Jellyseerr – це інтерфейс для запитів та керування медіафайлами для самостійно розміщених медіасерверів, розроблений, щоб надати користувачам зручний спосіб знаходити та запитувати контент без прямого доступу до Sonarr або Radarr. Користувачі переглядають розширений каталог, надсилають запити та отримують сповіщення, коли контент стає доступним, — тоді як адміністратори схвалюють запити та керують їх виконанням через зрозумілу панель управління.
Самостійне розміщення Jellyseerr разом із вашим медіасервером зберігає всю історію запитів, облікові записи користувачів та інтеграційні облікові дані на вашому власному VPS. Користувачі можуть переглядати та запитувати контент цілодобово з будь-якого пристрою, а єдиний вхід за допомогою їхніх наявних облікових записів Jellyfin, Emby або Plex робить процес безперебійним з моменту входу.
Ключові характеристики Jellyseerr
Jellyfin SSO
Користувачі входять за допомогою своїх наявних облікових даних Jellyfin, Emby або Plex — створення окремого облікового запису не потрібне для ваших наявних користувачів медіасервера.
Інтеграція Sonarr і Radarr
Схвалені запити надсилаються безпосередньо до Sonarr або Radarr для автоматичного завантаження та додавання до бібліотеки без ручних кроків адміністратора.
Робочий процес схвалення запиту
Адміністратори розглядають незавершені запити з центральної панелі керування та схвалюють або відхиляють їх одним натисканням до початку виконання.
Подетальні права доступу
Контроль доступу на основі ролей з квотами та обмеженнями запитів для кожного користувача запобігає перевантаженню черг завантажень одним користувачем.
Багатоканальні сповіщення
Повідомляйте користувачів через Discord, Telegram, Slack, електронну пошту, Pushover та вебхуки, коли їхній запитуваний контент стане доступним для перегляду.
Чому варто запускати Jellyseerr у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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