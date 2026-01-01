Jellyseerr – це інтерфейс для запитів та керування медіафайлами для самостійно розміщених медіасерверів, розроблений, щоб надати користувачам зручний спосіб знаходити та запитувати контент без прямого доступу до Sonarr або Radarr. Користувачі переглядають розширений каталог, надсилають запити та отримують сповіщення, коли контент стає доступним, — тоді як адміністратори схвалюють запити та керують їх виконанням через зрозумілу панель управління.

Самостійне розміщення Jellyseerr разом із вашим медіасервером зберігає всю історію запитів, облікові записи користувачів та інтеграційні облікові дані на вашому власному VPS. Користувачі можуть переглядати та запитувати контент цілодобово з будь-якого пристрою, а єдиний вхід за допомогою їхніх наявних облікових записів Jellyfin, Emby або Plex робить процес безперебійним з моменту входу.