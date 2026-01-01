HFS (HTTP File Server) — це легкий, самостійно розміщений сервер обміну файлами, який перетворює ваш VPS на повнофункціональний центр обміну файлами, доступний з будь-якого браузера. Він надає чистий, адаптивний веб-інтерфейс для перегляду, завантаження та вивантаження файлів без необхідності встановлення будь-якого клієнтського програмного забезпечення.

Завдяки вбудованим обліковим записам користувачів, контролю доступу до кожної папки, обмеженню пропускної здатності та віртуальній файловій системі, HFS надає вам повний контроль над тим, хто може отримати доступ до яких файлів. Самостійне розміщення на власному VPS означає необмежене сховище та пропускну здатність без щомісячної плати за користувача.