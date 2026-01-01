Розгортання HFS в один клік.
Самостійно розміщений HTTP файловий сервер, що дозволяє ділитися файлами безпосередньо з вашого диска через сучасний веб-інтерфейс.
Виберіть тариф VPS для HFS
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою HFS
HFS (HTTP File Server) — це легкий, самостійно розміщений сервер обміну файлами, який перетворює ваш VPS на повнофункціональний центр обміну файлами, доступний з будь-якого браузера. Він надає чистий, адаптивний веб-інтерфейс для перегляду, завантаження та вивантаження файлів без необхідності встановлення будь-якого клієнтського програмного забезпечення.
Завдяки вбудованим обліковим записам користувачів, контролю доступу до кожної папки, обмеженню пропускної здатності та віртуальній файловій системі, HFS надає вам повний контроль над тим, хто може отримати доступ до яких файлів. Самостійне розміщення на власному VPS означає необмежене сховище та пропускну здатність без щомісячної плати за користувача.
Ключові характеристики HFS
Віртуальна система файлів
Упорядкуйте спільний вміст у віртуальну структуру папок, незалежно від фактичного розташування на диску, надаючи вам повний контроль над тим, що бачать користувачі.
Облікові записи користувачів та дозволи
Створюйте облікові записи з дозволами на читання, запис та видалення для кожної папки, щоб різні користувачі мали доступ лише до тих файлів, які їм дозволено переглядати.
Відновлювані завантаження та вивантаження
Підтримує відновлювані передачі, тому великі файлові операції витримують перебої в мережі, не починаючи все з нуля.
Обмеження пропускної здатності
Встановіть обмеження швидкості завантаження та вивантаження для кожного користувача або глобально, щоб ваш сервер залишався чутливим навіть під час інтенсивної передачі файлів.
Система плагінів
Розширте HFS за допомогою плагінів спільноти для мініатюр, автентифікації LDAP, захисту від підбору паролів, тем та іншого.
Чому варто запускати HFS у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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