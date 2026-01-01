Big-AGI — це робочий простір ШІ з відкритим кодом, створений для професіоналів, яким потрібен серйозний контроль над їхніми взаємодіями зі ШІ. Підключайте власні ключі API для OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral та понад 15 інших провайдерів, щоб отримати доступ до понад 500 моделей з єдиного інтерфейсу — без націнок посередників та без абонентської плати за платформу, окрім того, що ви платите безпосередньо своїм провайдерам.

Його фірмова функція Beam запускає один і той же запит на кількох моделях одночасно та інтелектуально об'єднує найкращі відповіді, значно зменшуючи галюцинації у відповідальних завданнях. Самостійний хостинг на власному VPS зберігає кожну розмову та ключ API повністю приватними, з опціональною базовою автентифікацією HTTP для безпечного доступу команди.