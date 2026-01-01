Розгорніть Big-AGI в один клік.
Професійний багатомодельний робочий простір ШІ з підтримкою понад 500 моделей від понад 20 постачальників та вбудованим паралельним порівнянням моделей.
Виберіть тариф VPS для Big-AGI
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Big-AGI
Big-AGI — це робочий простір ШІ з відкритим кодом, створений для професіоналів, яким потрібен серйозний контроль над їхніми взаємодіями зі ШІ. Підключайте власні ключі API для OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral та понад 15 інших провайдерів, щоб отримати доступ до понад 500 моделей з єдиного інтерфейсу — без націнок посередників та без абонентської плати за платформу, окрім того, що ви платите безпосередньо своїм провайдерам.
Його фірмова функція Beam запускає один і той же запит на кількох моделях одночасно та інтелектуально об'єднує найкращі відповіді, значно зменшуючи галюцинації у відповідальних завданнях. Самостійний хостинг на власному VPS зберігає кожну розмову та ключ API повністю приватними, з опціональною базовою автентифікацією HTTP для безпечного доступу команди.
Ключові характеристики Big-AGI
Бім Мультимодель
Запускайте будь-який запит на кількох моделях ШІ паралельно та об'єднуйте найкращі відповіді — зменшуючи галюцинації у складних або відповідальних завданнях.
500+ Моделей
Підключіть OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter та 15+ інших провайдерів через єдиний інтерфейс, використовуючи власні ключі API.
Локально-орієнтована конфіденційність
Розмови та налаштування зберігаються у браузері, а не на сервері — ваші дані ніколи не залишають вашу власну інфраструктуру.
Веб-пошук і Цитування
Шукайте в інтернеті у будь-якому чаті та отримуйте відповіді з посиланнями на джерела, на базі Google Custom Search або інших налаштованих постачальників.
Контроль доступу
Захистіть свій самостійно розміщений екземпляр за допомогою HTTP Basic Auth, щоб лише авторизовані користувачі могли отримати доступ до ваших ключів API та історії розмов.
Чому варто запускати Big-AGI у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
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