Dialoqbase — це відкрита платформа для створення власних чат-ботів, базованих на вашій власній базі знань. Документи, вебсайти, PDF-файли, репозиторії GitHub, аудіо- та відеозаписи можна завантажувати та індексувати за допомогою PostgreSQL з pgvector, а потім запитувати через будь-яку підтримувану мовну модель — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama або самостійно розміщений локальний екземпляр ШІ. Зміна провайдерів не вимагає повторного індексування джерел.

Самостійне розміщення Dialoqbase на власному VPS зберігає власні документи, історію розмов та ключі API провайдерів під вашим контролем, без плати за повідомлення або прив'язки до сторонніх SaaS-рішень. Вбудовані інтеграції каналів дозволяють публікувати того ж бота в Telegram, Discord, WhatsApp або вбудований веб-віджет.