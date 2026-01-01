Встановіть Dialoqbase в один клік.
Конструктор чат-ботів із самохостингом, з приватною базою знань та із підключаємими постачальниками мовних моделей та моделей вбудовування.
Виберіть тариф VPS для Dialoqbase
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Dialoqbase
Dialoqbase — це відкрита платформа для створення власних чат-ботів, базованих на вашій власній базі знань. Документи, вебсайти, PDF-файли, репозиторії GitHub, аудіо- та відеозаписи можна завантажувати та індексувати за допомогою PostgreSQL з pgvector, а потім запитувати через будь-яку підтримувану мовну модель — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama або самостійно розміщений локальний екземпляр ШІ. Зміна провайдерів не вимагає повторного індексування джерел.
Самостійне розміщення Dialoqbase на власному VPS зберігає власні документи, історію розмов та ключі API провайдерів під вашим контролем, без плати за повідомлення або прив'язки до сторонніх SaaS-рішень. Вбудовані інтеграції каналів дозволяють публікувати того ж бота в Telegram, Discord, WhatsApp або вбудований веб-віджет.
Ключові характеристики Dialoqbase
Приватна база знань
Імпортуйте PDF-файли, вебсайти, карти сайтів, документи Word, репозиторії GitHub, звичайний текст, а також аудіо- або відеозаписи, щоб кожен бот базувався на ваших власних даних.
Багатопровайдерні ВММ
Перемикайтеся між OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama та Локальним ШІ без переіндексації джерел або переписування підказок.
Postgres векторний пошук
Векторні вбудовування зберігаються в PostgreSQL за допомогою pgvector, тому єдина база даних забезпечує метадані, історію розмов та пошук подібності.
Інтеграції каналів
Опублікуйте того самого бота у Telegram, Discord, WhatsApp або вбудований веб-віджет з однієї конфігурації.
Вбудований веб-віджет
Вставте короткий тег скрипту на будь-який сайт, щоб ваш бот відображався як плаваючий віджет чату, без написання фронтенд-коду.
Доступ до REST API
REST API дозволяє ініціювати розмови, перенавчати на нових джерелах та передавати відповіді в спеціальні програми й автоматизації.
Чому варто запускати Dialoqbase у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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