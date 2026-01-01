Lightdash — це платформа бізнес-аналітики з відкритим вихідним кодом, розроблена для нативної роботи з dbt (інструментом для побудови даних). Замість того, щоб заново створювати визначення метрик у інструменті BI, Lightdash зчитує ваші існуючі моделі dbt, тести та документацію для автоматичного створення інтерфейсу дослідження та шару метрик — зберігаючи логіку аналітики під контролем версій у коді, де їй і місце. Команди можуть створювати інформаційні панелі, виконувати спеціальні запити та планувати доставку звітів без дублювання роботи, вже виконаної в їхньому проєкті dbt.

На відміну від універсальних інструментів BI, підхід Lightdash як єдиного джерела істини означає, що коли модель dbt змінюється, всі побудовані на ній діаграми оновлюються автоматично. Самостійне розміщення Lightdash надає аналітичним командам повний контроль над їхньою інфраструктурою даних без маршрутизації результатів запитів через сторонні хмарні платформи.