Розгортання Lightdash в один клік.
BI-платформа з відкритим кодом, побудована на основі dbt, яка миттєво перетворює ваші моделі даних на інформаційні панелі та діаграми.
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Що можна створити за допомогою Lightdash
Lightdash — це платформа бізнес-аналітики з відкритим вихідним кодом, розроблена для нативної роботи з dbt (інструментом для побудови даних). Замість того, щоб заново створювати визначення метрик у інструменті BI, Lightdash зчитує ваші існуючі моделі dbt, тести та документацію для автоматичного створення інтерфейсу дослідження та шару метрик — зберігаючи логіку аналітики під контролем версій у коді, де їй і місце. Команди можуть створювати інформаційні панелі, виконувати спеціальні запити та планувати доставку звітів без дублювання роботи, вже виконаної в їхньому проєкті dbt.
На відміну від універсальних інструментів BI, підхід Lightdash як єдиного джерела істини означає, що коли модель dbt змінюється, всі побудовані на ній діаграми оновлюються автоматично. Самостійне розміщення Lightdash надає аналітичним командам повний контроль над їхньою інфраструктурою даних без маршрутизації результатів запитів через сторонні хмарні платформи.
Ключові характеристики Lightdash
Dbt-нативний шар метрик
Lightdash читає існуючі моделі dbt, тести та документацію YAML для створення дослідницького інтерфейсу, усуваючи необхідність перевизначати метрики в окремому інструменті BI.
Довільний дослідник SQL
Виконуйте спеціальні запити до вашого сховища даних безпосередньо з браузера, з визначеннями стовпців та результатами тестування, автоматично отриманими з метаданих dbt.
Запланована доставка звіту
Налаштуйте регулярні знімки інформаційної панелі, що доставляються на електронну пошту або в Slack за розкладом, інформуючи зацікавлених сторін без ручного експорту чи завантажень.
ШІ копілот даних
Ставте запитання щодо ваших даних природною мовою та отримуйте пропозиції діаграм на основі метричного шару, вже визначеного у вашому dbt-проєкті.
Аналітика з контролем версій
Визначення аналітики знаходяться в коді dbt поруч із моделями даних, що робить зміни діаграм і метрик такими, які можна переглядати, порівнювати та розгортати за допомогою стандартних робочих процесів Git.
Чому варто запускати Lightdash у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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