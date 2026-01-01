Знижка до 68% на Lightdash

Розгортання Lightdash в один клік.

BI-платформа з відкритим кодом, побудована на основі dbt, яка миттєво перетворює ваші моделі даних на інформаційні панелі та діаграми.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгортання Lightdash в один клік.

Виберіть тариф VPS для Lightdash

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Lightdash

Lightdash — це платформа бізнес-аналітики з відкритим вихідним кодом, розроблена для нативної роботи з dbt (інструментом для побудови даних). Замість того, щоб заново створювати визначення метрик у інструменті BI, Lightdash зчитує ваші існуючі моделі dbt, тести та документацію для автоматичного створення інтерфейсу дослідження та шару метрик — зберігаючи логіку аналітики під контролем версій у коді, де їй і місце. Команди можуть створювати інформаційні панелі, виконувати спеціальні запити та планувати доставку звітів без дублювання роботи, вже виконаної в їхньому проєкті dbt.

На відміну від універсальних інструментів BI, підхід Lightdash як єдиного джерела істини означає, що коли модель dbt змінюється, всі побудовані на ній діаграми оновлюються автоматично. Самостійне розміщення Lightdash надає аналітичним командам повний контроль над їхньою інфраструктурою даних без маршрутизації результатів запитів через сторонні хмарні платформи.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Lightdash

Dbt-нативний шар метрик

Lightdash читає існуючі моделі dbt, тести та документацію YAML для створення дослідницького інтерфейсу, усуваючи необхідність перевизначати метрики в окремому інструменті BI.

Довільний дослідник SQL

Виконуйте спеціальні запити до вашого сховища даних безпосередньо з браузера, з визначеннями стовпців та результатами тестування, автоматично отриманими з метаданих dbt.

Запланована доставка звіту

Налаштуйте регулярні знімки інформаційної панелі, що доставляються на електронну пошту або в Slack за розкладом, інформуючи зацікавлених сторін без ручного експорту чи завантажень.

ШІ копілот даних

Ставте запитання щодо ваших даних природною мовою та отримуйте пропозиції діаграм на основі метричного шару, вже визначеного у вашому dbt-проєкті.

Аналітика з контролем версій

Визначення аналітики знаходяться в коді dbt поруч із моделями даних, що робить зміни діаграм і метрик такими, які можна переглядати, порівнювати та розгортати за допомогою стандартних робочих процесів Git.

Чому варто запускати Lightdash у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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