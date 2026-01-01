Workout Cool — це самостійно розміщена платформа для фітнес-коучингу, що надає комплексну базу даних вправ, структурований конструктор планів тренувань та відстеження сесій — все це працює на вашому власному сервері без абонентської плати чи обміну даними з третіми сторонами. Користувачі можуть переглядати вправи з демонстраційними відеоінструкціями, створювати власні програми тренувань, організовані за групами м'язів або тренувальною метою, та реєструвати тренувальні сесії для відстеження продуктивності з часом.

На відміну від розміщених фітнес-додатків, які блокують доступ до історичних даних за підпискою, Workout Cool зберігає всю історію тренувань у базі даних PostgreSQL на вашій власній інфраструктурі. Платформа підтримує автентифікацію за допомогою електронної пошти та пароля поряд з опціональним Google OAuth, а вбудована бібліотека вправ може бути попередньо заповнена зразками даних при першому запуску.