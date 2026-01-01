Розгорнути Workout Cool в один клік.
Платформа для фітнес-тренувань з відкритим вихідним кодом для створення планів тренувань, відстеження прогресу та керування особистою бібліотекою вправ.
Виберіть тариф VPS для Workout Cool
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Workout Cool
Workout Cool — це самостійно розміщена платформа для фітнес-коучингу, що надає комплексну базу даних вправ, структурований конструктор планів тренувань та відстеження сесій — все це працює на вашому власному сервері без абонентської плати чи обміну даними з третіми сторонами. Користувачі можуть переглядати вправи з демонстраційними відеоінструкціями, створювати власні програми тренувань, організовані за групами м'язів або тренувальною метою, та реєструвати тренувальні сесії для відстеження продуктивності з часом.
На відміну від розміщених фітнес-додатків, які блокують доступ до історичних даних за підпискою, Workout Cool зберігає всю історію тренувань у базі даних PostgreSQL на вашій власній інфраструктурі. Платформа підтримує автентифікацію за допомогою електронної пошти та пароля поряд з опціональним Google OAuth, а вбудована бібліотека вправ може бути попередньо заповнена зразками даних при першому запуску.
Ключові характеристики Workout Cool
Бібліотека вправ
Перегляньте вичерпну базу даних вправ з навчальними відеодемонстраціями, організованих за групами м'язів, обладнанням та типом тренування.
Конструктор плану тренувань
Створюйте структуровані багатоденні тренувальні програми з індивідуальним вибором вправ, підходами, повтореннями та періодами відпочинку для будь-якої фітнес-мети.
Журналювання сесій
Записуйте кожне тренування з фактичними даними про продуктивність, щоб відстежувати прогрес ваги та обсягу з часом.
Відстеження прогресу
Візуалізуйте приріст сили та послідовність тренувань за допомогою графіків, що показують тенденції ефективності протягом сесій та тренувальних програм.
Фільтрація за групами м'язів
Фільтруйте та знаходьте вправи за цільовою групою м'язів, щоб створювати збалансовані програми, що охоплюють кожну частину тіла.
Чому варто запускати Workout Cool у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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