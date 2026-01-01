Apache Hop (Платформа оркестрації Hop) — це проєкт з інтеграції та оркестрації даних з відкритим вихідним кодом, розроблений та випущений Apache Software Foundation як сучасний наступник Pentaho Data Integration (Kettle). Він дозволяє інженерам даних візуально розробляти конвеєри та робочі процеси, які переміщують та трансформують дані між файлами, базами даних, чергами повідомлень, хмарними сховищами та API SaaS без написання власного коду.

Цей шаблон розгортає Hop Web, браузерну версію графічного інтерфейсу Hop, що працює на Apache Tomcat. Самостійний хостинг Hop на власному VPS зберігає кожен рядок підключення, облікові дані та проміжний набір даних на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без плати за користувача, за конвеєр або за обсяг рядків, що є типовим для комерційних ETL-платформ.