Знижка до 68% на Apache Hop

Розгорнути Apache Hop в один клік.

Платформа візуальної оркестрації даних з відкритим вихідним кодом для розробки конвеєрів та робочих процесів, які працюють будь-де.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299  /міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути Apache Hop в один клік.

Виберіть тариф VPS для Apache Hop

Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Apache Hop

Apache Hop (Платформа оркестрації Hop) — це проєкт з інтеграції та оркестрації даних з відкритим вихідним кодом, розроблений та випущений Apache Software Foundation як сучасний наступник Pentaho Data Integration (Kettle). Він дозволяє інженерам даних візуально розробляти конвеєри та робочі процеси, які переміщують та трансформують дані між файлами, базами даних, чергами повідомлень, хмарними сховищами та API SaaS без написання власного коду.

Цей шаблон розгортає Hop Web, браузерну версію графічного інтерфейсу Hop, що працює на Apache Tomcat. Самостійний хостинг Hop на власному VPS зберігає кожен рядок підключення, облікові дані та проміжний набір даних на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без плати за користувача, за конвеєр або за обсяг рядків, що є типовим для комерційних ETL-платформ.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Apache Hop

Візуальний конструктор конвеєрів

Редактор Drag-and-drop з понад 200 перетвореннями та діями для файлів, баз даних, API, черг повідомлень та перевірок якості даних — не потрібні Java або Python для створення виробничих конвеєрів.

Браузерний GUI

Такий самий досвід роботи з графічним інтерфейсом Hop, як і настільний клієнт, що надається через Tomcat, щоб команди могли розробляти конвеєри з будь-якого браузера без локальних інсталяцій Java.

Незалежне від рушія виконання

Розробіть один раз і запускайте конвеєри на власному рушії Hop, Apache Spark, Apache Flink або Google Cloud Dataflow через абстракцію виконавця Apache Beam.

Керовані метаданими робочі процеси

Повторно використовувати з'єднання, конфігурації запуску, шаблони конвеєрів та модульні тести як першокласні об'єкти метаданих, зафіксовані в Git поряд з визначеннями конвеєрів.

Вбудоване походження даних

Кожне перетворення записує вхідні дані, вихідні дані та зіставлення полів, щоб аналітики могли відстежити стовпець до його вихідних файлів або таблиць у складних багатоетапних робочих процесах.

Чому варто запускати Apache Hop у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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