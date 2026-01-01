Розгорнути Apache Hop в один клік.
Платформа візуальної оркестрації даних з відкритим вихідним кодом для розробки конвеєрів та робочих процесів, які працюють будь-де.
Виберіть тариф VPS для Apache Hop
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Apache Hop
Apache Hop (Платформа оркестрації Hop) — це проєкт з інтеграції та оркестрації даних з відкритим вихідним кодом, розроблений та випущений Apache Software Foundation як сучасний наступник Pentaho Data Integration (Kettle). Він дозволяє інженерам даних візуально розробляти конвеєри та робочі процеси, які переміщують та трансформують дані між файлами, базами даних, чергами повідомлень, хмарними сховищами та API SaaS без написання власного коду.
Цей шаблон розгортає Hop Web, браузерну версію графічного інтерфейсу Hop, що працює на Apache Tomcat. Самостійний хостинг Hop на власному VPS зберігає кожен рядок підключення, облікові дані та проміжний набір даних на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без плати за користувача, за конвеєр або за обсяг рядків, що є типовим для комерційних ETL-платформ.
Ключові характеристики Apache Hop
Візуальний конструктор конвеєрів
Редактор Drag-and-drop з понад 200 перетвореннями та діями для файлів, баз даних, API, черг повідомлень та перевірок якості даних — не потрібні Java або Python для створення виробничих конвеєрів.
Браузерний GUI
Такий самий досвід роботи з графічним інтерфейсом Hop, як і настільний клієнт, що надається через Tomcat, щоб команди могли розробляти конвеєри з будь-якого браузера без локальних інсталяцій Java.
Незалежне від рушія виконання
Розробіть один раз і запускайте конвеєри на власному рушії Hop, Apache Spark, Apache Flink або Google Cloud Dataflow через абстракцію виконавця Apache Beam.
Керовані метаданими робочі процеси
Повторно використовувати з'єднання, конфігурації запуску, шаблони конвеєрів та модульні тести як першокласні об'єкти метаданих, зафіксовані в Git поряд з визначеннями конвеєрів.
Вбудоване походження даних
Кожне перетворення записує вхідні дані, вихідні дані та зіставлення полів, щоб аналітики могли відстежити стовпець до його вихідних файлів або таблиць у складних багатоетапних робочих процесах.
Чому варто запускати Apache Hop у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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