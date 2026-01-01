Розгорніть Dataline за допомогою встановлення в один клік.
SQL чат-інструмент на базі ШІ, що дозволяє запитувати та візуалізувати будь-яку базу даних, використовуючи просту англійську.
Виберіть тариф VPS для Dataline
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Dataline
Dataline — це інструмент для аналізу даних з відкритим вихідним кодом, орієнтований на конфіденційність, який перетворює природну мову на SQL-запити, дозволяючи досліджувати бази даних, не написавши жодного рядка SQL. Підключайте файли PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV або Excel і ставте запитання простою англійською, щоб отримати миттєві результати та автоматичні візуалізації.
На відміну від хмарних аналітичних платформ, самостійне розміщення Dataline на власному VPS зберігає конфіденційні бізнес-дані під вашим повним контролем. Немає обмежень використання, плати за місце та прив'язки до постачальника — лише інтелектуальний інтерфейс запитів, який працює з бажаним ключем API LLM.
Ключові характеристики Dataline
Запити природною мовою
Введіть запитання простою англійською, і Dataline генерує SQL, виконує його та повертає відформатовані результати за лічені секунди.
Підтримка кількох баз даних
Підключайтеся до PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, Excel та інших з єдиного інтерфейсу без перемикання інструментів.
Автоматична генерація діаграм
Запитайте про діаграму у своєму запиті, і Dataline відтворить візуалізацію безпосередньо з результату запиту.
Конфіденційна архітектура
Усі дані залишаються на власному сервері, надаючи вам повний контроль над конфіденційною бізнес-інформацією без доступу третіх сторін.
Історія запитів
Зберігайте та переглядайте минулі запити та результати без повторного введення підказок, створюючи особисту аналітичну бібліотеку з часом.
Чому варто запускати Dataline у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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