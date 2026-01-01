Dataline — це інструмент для аналізу даних з відкритим вихідним кодом, орієнтований на конфіденційність, який перетворює природну мову на SQL-запити, дозволяючи досліджувати бази даних, не написавши жодного рядка SQL. Підключайте файли PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV або Excel і ставте запитання простою англійською, щоб отримати миттєві результати та автоматичні візуалізації.

На відміну від хмарних аналітичних платформ, самостійне розміщення Dataline на власному VPS зберігає конфіденційні бізнес-дані під вашим повним контролем. Немає обмежень використання, плати за місце та прив'язки до постачальника — лише інтелектуальний інтерфейс запитів, який працює з бажаним ключем API LLM.