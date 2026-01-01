ServerStatus — це багатосерверна система моніторингу з відкритим вихідним кодом, яка збирає метрики CPU, пам'яті, диска та мережі з будь-якої кількості віддалених машин і представляє їх на єдиній веб-панелі в реальному часі. Кожен відстежуваний сервер запускає легкий клієнтський агент, який передає дані центральному серверу ServerStatus, що дозволяє легко отримати єдиний огляд усієї вашої інфраструктури без розгортання важкого стеку спостережуваності.

Самостійне розміщення ServerStatus на власному VPS зберігає всі метрики інфраструктури приватними та під вашим контролем. Веб-панель оновлюється в реальному часі і не вимагає бази даних, складної конфігурації та зовнішніх залежностей — лише один контейнер і файл конфігурації, що перераховує ваші сервери.