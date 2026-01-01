Розгорніть ServerStatus в один клік.
Легка багатосерверна панель моніторингу, яка збирає метрики в реальному часі з усіх серверів в єдиному вікні.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ServerStatus
ServerStatus — це багатосерверна система моніторингу з відкритим вихідним кодом, яка збирає метрики CPU, пам'яті, диска та мережі з будь-якої кількості віддалених машин і представляє їх на єдиній веб-панелі в реальному часі. Кожен відстежуваний сервер запускає легкий клієнтський агент, який передає дані центральному серверу ServerStatus, що дозволяє легко отримати єдиний огляд усієї вашої інфраструктури без розгортання важкого стеку спостережуваності.
Самостійне розміщення ServerStatus на власному VPS зберігає всі метрики інфраструктури приватними та під вашим контролем. Веб-панель оновлюється в реальному часі і не вимагає бази даних, складної конфігурації та зовнішніх залежностей — лише один контейнер і файл конфігурації, що перераховує ваші сервери.
Ключові характеристики ServerStatus
Багатосерверна агрегація
Збирайте та відображайте метрики з необмеженої кількості віддалених серверів на одній централізованій інформаційній панелі без окремих інсталяцій на кожен сервер.
Інформаційна панель у реальному часі
Веб-інтерфейс, що оновлюється в реальному часі, показує навантаження ЦП, використання ОЗП, дисковий простір та пропускну здатність мережі для кожного відстежуваного хоста з першого погляду.
Легкі агенти клієнтів
Віддалені сервери запускають мінімальний клієнт Python або shell, який передає метрики через просте TCP-з'єднання, з майже нульовими накладними витратами ресурсів.
Сторожове сповіщення
Визначте правила сповіщень на основі виразів для умов ЦП, пам'яті та мережі та надсилайте сповіщення через настроювані зворотні виклики вебхуків.
Моніторинг сайтів та SSL
Відстежуйте кінцеві точки HTTP/HTTPS та термін дії SSL-сертифікатів разом з метриками сервера на одній інформаційній панелі.
Чому варто запускати ServerStatus у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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