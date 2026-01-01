Розгортайте Directus в один клік.
Безголова CMS з відкритим вихідним кодом, яка обгортає будь-яку базу даних SQL з автоматично згенерованими API REST та GraphQL.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Directus
Directus – це гнучка, відкрита headless CMS, яка працює поверх будь-якої бази даних SQL та миттєво надає динамічний REST і GraphQL API разом з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом адміністратора. На відміну від CMS-платформ, які нав'язують жорсткі структури контенту, Directus дозволяє моделювати дані саме так, як це потрібно вашому застосунку — а потім автоматично генерує повний API, без необхідності писати код.
Самостійний хостинг Directus на власному VPS повністю зберігає ваш контент, медіафайли та дані користувачів під вашим контролем. Ви уникаєте ціноутворення за користувача, обмежень швидкості API та ризику прив'язки до постачальника, водночас отримуючи гнучкість для розширення платформи за допомогою власних розширень, вебхуків та інтеграцій, адаптованих до вашого робочого процесу.
Ключові характеристики Directus
Автогенеровані API
Кожна модель даних, яку ви створюєте, миттєво створює кінцеві точки REST та GraphQL, усуваючи ручну роботу з розробки API.
Інтуїтивний інтерфейс адміністратора
Нетехнічні користувачі можуть керувати вмістом, медіа та структурованими даними через досконалий інтерфейс, не торкаючись коду.
Рольові дозволи
Визначте детальні правила доступу для кожної ролі, колекції та поля, щоб точно контролювати, хто може читати або записувати які дані.
Підписки в реальному часі
Підписки на основі WebSocket дозволяють клієнтським застосункам миттєво реагувати на зміни даних без опитування.
Розширювана архітектура
Користувацькі хуки, модулі та компоненти відображення дозволяють адаптувати Directus до будь-якого робочого процесу з контентом або вимоги до інтеграції.
Чому варто запускати Directus у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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