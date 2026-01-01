Directus – це гнучка, відкрита headless CMS, яка працює поверх будь-якої бази даних SQL та миттєво надає динамічний REST і GraphQL API разом з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом адміністратора. На відміну від CMS-платформ, які нав'язують жорсткі структури контенту, Directus дозволяє моделювати дані саме так, як це потрібно вашому застосунку — а потім автоматично генерує повний API, без необхідності писати код.

Самостійний хостинг Directus на власному VPS повністю зберігає ваш контент, медіафайли та дані користувачів під вашим контролем. Ви уникаєте ціноутворення за користувача, обмежень швидкості API та ризику прив'язки до постачальника, водночас отримуючи гнучкість для розширення платформи за допомогою власних розширень, вебхуків та інтеграцій, адаптованих до вашого робочого процесу.