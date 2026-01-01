Розгорніть Rallly в один клік.
Self-hosted інструмент планування для спільного вибору найкращої дати та часу між групами, командами та часовими поясами.
Виберіть тариф VPS для Rallly
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Rallly
Rallly — це орієнтований на конфіденційність інструмент з відкритим вихідним кодом для планування та групових опитувань, розроблений для заміни Doodle та подібних SaaS-додатків. Організатори створюють опитування із запропонованими варіантами дати/часу, діляться посиланням, а респонденти обирають зручні для них часові проміжки — для учасників не потрібен обліковий запис. Панель керування організатора потім виділяє найпопулярніші часові проміжки, що полегшує підтвердження остаточного часу.
Самостійне розміщення Rallly на вашому VPS зберігає електронні листи учасників, дані відповідей та теми зустрічей на інфраструктурі, яку ви контролюєте, а не на сторонньому сервісі планування. Платформа підтримує кілька часових поясів, заблоковані опції, власне брендування та автентифікацію за допомогою магічного посилання електронною поштою для організаторів, а весь стек працює на одному контейнері Next.js плюс PostgreSQL — достатньо малий для особистого використання, достатньо надійний для невеликої команди або клубу.
Ключові характеристики Rallly
Групові опитування дат
Запропонуйте кілька варіантів дати та часу, зберіть інформацію про доступність від запрошених та визначте найкращий час — опитування в стилі Doodle без плати за кожне опитування.
З урахуванням часового поясу
Відображайте кожен варіант у місцевому часовому поясі кожного респондента автоматично, щоб розподілені команди обирали час без розумових обчислень.
Відповіді без акаунта
Запрошені голосують, вказавши ім'я та необов'язкову електронну пошту — без реєстрації, без пароля, без зайвих зусиль — тоді як організатори ведуть облікові записи для керування опитуваннями.
Вхід за магічним посиланням
Організатори входять за допомогою магічних посилань, надісланих електронною поштою, замість паролів, що дозволяє зменшити кількість облікових даних, не жертвуючи зручністю.
Заблоковані та приховані параметри
Заблокувати обраний варіант, щоб заморозити відповіді, або приховати варіанти після закриття голосування — корисно для підтвердження остаточного вибору без подальших змін.
Власний брендинг
Налаштуйте назву сайту, логотип та тему, щоб опитування відчувалися частиною організації, а не типовою цільовою сторінкою SaaS.
Чому варто запускати Rallly у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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