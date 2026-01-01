Rallly — це орієнтований на конфіденційність інструмент з відкритим вихідним кодом для планування та групових опитувань, розроблений для заміни Doodle та подібних SaaS-додатків. Організатори створюють опитування із запропонованими варіантами дати/часу, діляться посиланням, а респонденти обирають зручні для них часові проміжки — для учасників не потрібен обліковий запис. Панель керування організатора потім виділяє найпопулярніші часові проміжки, що полегшує підтвердження остаточного часу.

Самостійне розміщення Rallly на вашому VPS зберігає електронні листи учасників, дані відповідей та теми зустрічей на інфраструктурі, яку ви контролюєте, а не на сторонньому сервісі планування. Платформа підтримує кілька часових поясів, заблоковані опції, власне брендування та автентифікацію за допомогою магічного посилання електронною поштою для організаторів, а весь стек працює на одному контейнері Next.js плюс PostgreSQL — достатньо малий для особистого використання, достатньо надійний для невеликої команди або клубу.