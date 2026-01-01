Знижка до 68% на Rallly

Розгорніть Rallly в один клік.

Self-hosted інструмент планування для спільного вибору найкращої дати та часу між групами, командами та часовими поясами.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
389/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Rallly в один клік.

Виберіть тариф VPS для Rallly

Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Rallly

Rallly — це орієнтований на конфіденційність інструмент з відкритим вихідним кодом для планування та групових опитувань, розроблений для заміни Doodle та подібних SaaS-додатків. Організатори створюють опитування із запропонованими варіантами дати/часу, діляться посиланням, а респонденти обирають зручні для них часові проміжки — для учасників не потрібен обліковий запис. Панель керування організатора потім виділяє найпопулярніші часові проміжки, що полегшує підтвердження остаточного часу.

Самостійне розміщення Rallly на вашому VPS зберігає електронні листи учасників, дані відповідей та теми зустрічей на інфраструктурі, яку ви контролюєте, а не на сторонньому сервісі планування. Платформа підтримує кілька часових поясів, заблоковані опції, власне брендування та автентифікацію за допомогою магічного посилання електронною поштою для організаторів, а весь стек працює на одному контейнері Next.js плюс PostgreSQL — достатньо малий для особистого використання, достатньо надійний для невеликої команди або клубу.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Rallly

Групові опитування дат

Запропонуйте кілька варіантів дати та часу, зберіть інформацію про доступність від запрошених та визначте найкращий час — опитування в стилі Doodle без плати за кожне опитування.

З урахуванням часового поясу

Відображайте кожен варіант у місцевому часовому поясі кожного респондента автоматично, щоб розподілені команди обирали час без розумових обчислень.

Відповіді без акаунта

Запрошені голосують, вказавши ім'я та необов'язкову електронну пошту — без реєстрації, без пароля, без зайвих зусиль — тоді як організатори ведуть облікові записи для керування опитуваннями.

Вхід за магічним посиланням

Організатори входять за допомогою магічних посилань, надісланих електронною поштою, замість паролів, що дозволяє зменшити кількість облікових даних, не жертвуючи зручністю.

Заблоковані та приховані параметри

Заблокувати обраний варіант, щоб заморозити відповіді, або приховати варіанти після закриття голосування — корисно для підтвердження остаточного вибору без подальших змін.

Власний брендинг

Налаштуйте назву сайту, логотип та тему, щоб опитування відчувалися частиною організації, а не типовою цільовою сторінкою SaaS.

Чому варто запускати Rallly у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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