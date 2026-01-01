Розгортання Blinko в один клік.
Платформа для нотаток з відкритим вихідним кодом з підтримкою ШІ, що поєднує мікроблогінг, керування завданнями та інтелектуальний пошук.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Blinko
Blinko – це платформа з самостійним розміщенням, яка об'єднує швидке захоплення нотаток, керування завданнями та пошук, покращений ШІ, в одному застосунку. Його інтерфейс у стилі мікроблогінгу оптимізований для миттєвого запису ідей, тоді як повна підтримка Markdown, тегування та опціональна інтеграція ШІ з OpenAI або Ollama дозволяють зберігати ці ідеї організованими та доступними для пошуку з часом.
На відміну від комерційних сервісів для нотаток, самостійне розміщення Blinko зберігає кожну думку, план та дослідницьку нотатку повністю у вашій інфраструктурі — без стороннього аналізу, без обмежень на зберігання та без витрат за запит. Нотатки можуть залишатися приватними або бути доступними публічно з того самого розгортання.
Ключові характеристики Blinko
Безперешкодне захоплення
Введення в стилі мікроблогінгу дозволяє записувати ідеї за лічені секунди без навігації по структурах папок або попереднього вибору шаблонів.
Пошук на основі ШІ
Підключіть OpenAI або локальну модель Ollama, щоб запитувати ваші нотатки простою мовою, виявляючи відповідні записи, навіть коли ви не пам'ятаєте точних ключових слів.
Markdown та підтримка завдань
Форматуйте нотатки з повним Markdown та вбудовуйте контрольні списки завдань, щоб один і той самий інструмент обробляв як швидкі записи, так і структуроване відстеження проєктів.
Публічні або приватні нотатки
Налаштуйте видимість для кожної нотатки, що дозволяє вам підтримувати приватну базу знань, водночас вибірково публікуючи контент як мікроблог без окремої платформи.
Переносимість даних
Автоматичне резервне копіювання та функціональність імпорту/експорту забезпечують доступність та можливість перенесення нотаток незалежно від змін платформи.
Чому варто запускати Blinko у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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