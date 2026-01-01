Blinko – це платформа з самостійним розміщенням, яка об'єднує швидке захоплення нотаток, керування завданнями та пошук, покращений ШІ, в одному застосунку. Його інтерфейс у стилі мікроблогінгу оптимізований для миттєвого запису ідей, тоді як повна підтримка Markdown, тегування та опціональна інтеграція ШІ з OpenAI або Ollama дозволяють зберігати ці ідеї організованими та доступними для пошуку з часом.

На відміну від комерційних сервісів для нотаток, самостійне розміщення Blinko зберігає кожну думку, план та дослідницьку нотатку повністю у вашій інфраструктурі — без стороннього аналізу, без обмежень на зберігання та без витрат за запит. Нотатки можуть залишатися приватними або бути доступними публічно з того самого розгортання.